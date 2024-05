Poddolovaný kostel dostane další šanci, přitom už za něj postavili náhradu

Na verzi zachování jedné z mála staveb, které zůstaly z původního centra obce, v níž na začátku minulého století bydlelo přes 1 700 obyvatel, upozorňuje závazné stanovisko k vlivu záměru na životní prostředí EIA, které pro OKD v rámci schválení provozu do konce těžby vydalo ministerstvo životního prostředí.

OKD totiž mimo jiné má „prověřit v souvislosti s poklesy terénu generovanými pokračováním hornické činnosti po roce 2024 aktuální stav kostela sv. Barbory v zaniklé obci Louky ve vztahu k možnosti jeho zachování jako spolu určujícího prvku historické kulturní krajiny a mementa zaniklé obce,“ jak stojí v závazném stanovisku ministerstva. „Prověření se týká možnosti vystoupání hladiny podzemní vody v souvislosti s poklesy terénu.“

S kostelem se přitom už dlouho nepočítalo, byl odsvěcen a místo něj byl o zhruba 1,5 kilometru dál, na místě nezasaženém těžbou, postaven nový stejnojmenný kostel.

„Náš nový kostel byl postaven v roce 1995 a s původní stavbou už nemáme nic společného, nevlastníme ji, je v majetku OKD,“ vysvětlil Roland Manowski-Słomka, farář římskokatolické farnosti Louky nad Olší. „Působíme v novém kostele a se starým nemáme žádné plány.“

Mezi barokem a empírem

Se stavbou z roku 1818 už nepočítal ani magistrát města Karviná, na jehož území Louky leží.

„Kostel měl jít původně k zemi, nemáme s tím žádné záměry, ani s jeho okolím. Jsou tam totiž vlivem poddolování hlavně bažiny,“ vysvětlil mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

O tom, že by si kostel, stojící nyní prakticky uprostřed ničeho, záchranu zasloužil, je přesvědčena místní patriotka a spisovatelka Karin Lednická.

„Pokud by k tomu došlo, velmi bych to uvítala. Kostel je ukázkou toho, co společnost tomuto regionu dluží, mohl by se stát splátkou za to, co kraj za těžbu uhlí zaplatil,“ podpořila obnovu kostela.

Tu by přivítali i pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ). „Kostel měl složitou genezi. Byl kulturní památkou, ale před několika roky OKD zažádalo ministerstvo kultury o vyřazení ze seznamu kulturních památek a zároveň požádalo o svolení s jeho demolicí,“ přiblížila nedávné osudy kostela Andrea Stanieková, pracovnice NPÚ, která se stará o kulturní památky na Karvinsku. „Nás zatím o tom, že by se něco mohlo změnit, nikdo neinformoval, teď je otázka, co s ním bude, jestli se zachová, nebo ne.“

Podle památkářů tato památka s barokním štítem dokládá doznívání barokních architektonických prvků v období nastupujícího empíru.

Plán neexistuje

Zástupci společnosti OKD připouští, že by kostel mohl zůstat zachován i pro další generace. Konkrétní plán ale firma zatím nemá.

„Podle stanovených podmínek máme povinnost zachovat původní kostel svaté Barbory, který byl v 90. letech odsvěcen, jako memento zaniklé obce, nikoli jako funkční objekt,“ vysvětlila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

„Do kostela není umožněn vstup, aby nedošlo k úrazu. Pravidelně zde provádíme hydrogeologický průzkum, abychom zajistili, že vlivem důlní činnosti nedojde k zatopení kostela. Kostel byl v minulosti vypořádán v rámci důlních škod. Místo něj postavila těžební společnost v Loukách, v místě, kde zůstala část původní obce, nový kostel,“ uvedla Černá Dvořáková.