Zvon odvezl wehrmacht. Do obce na Hlučínsku se po 79 letech vrátil

Válku zvon přečkal, návrat se však protáhl na řadu desetiletí. „Po skončení války vyzváněl na věžích dvou kostelů. Po 79 letech se zvon zasvěcený Panně Marii a sv. Josefovi vrací domů,“ popsal Pavel Siuda, mluvčí ostravsko-opavského biskupství.

Dílo opavského zvonařského mistra Františka Stankeho z roku 1764 mělo namále již při první válečné rekvizici v roce 1917. „Vojáci rakousko-uherské armády si tehdy odvezli jen dva ze tří zvonů odlitých v opavské dílně. Největší z nich mohl na věži zůstat,“ vysvětlil Siuda.

V roce 1942 však šest set kilogramů vážící zvon už takové štěstí neměl a spolu s menším zvonem sv. Barbory ulitým v roce 1925 musel z věže. V kostele zůstal jen nejmenší zvon zasvěcený Andělům strážným, který sloužil jako umíráček.



Zvon v Německu unikl zničení jen díky svému stáří, přitom už byl na pověstném hřbitově zvonů v hamburském přístavu, aby jako desetitisíce dalších zamířil do hutní pece. „Zařazením do kategorie B patřil mezi první rezervu, která měla zamířit do hutních pecí, až spotřebují zvonovinu z nejmladších ročníků,“ popsal Siuda.

Zvon našli už v 60. letech

Válku zvon přežil, do Šilheřovic se ale nevrátil. Když spadla železná opona, úřady jej přiřadily Kolínu nad Rýnem. „Nejdřív zvonil spolu se třemi dalšími zvony v kostele sv. Anežky, než byl v roce 1966 umístěn do zvonice nového kostela sv. Gertrudy,“ uvedl pastorační referent kolínské farnosti Peter Otten.

Šilheřovičtí farníci jej dohledali už ve druhé půlce 60. let podle evidenčního čísla rekvizice i adresy Šilheřovic, kterou do zvonu těsně před odvezením německou armádou vbil v březnu 1942 jeden z místních lidí.

Srpen 1968 ale návrat zvonu opět zmařil. Farnost si proto nechala odlít ve Vítkovických železárnách dva zvony „železňáky“. Pokusy o návrat zvonu původního farníci obnovili po sametové revoluci, intenzivně se jednalo posledních sedm let.



Železňáky ze 70. let snesou. Nesouzní

Složitou otázku vlastnictví museli řešit právníci na obou stranách hranice. „Problém byl v tom, že zvon po odebrání z kostela v Šilheřovicích byl pořád v Německé říši. Podle právníků nebyl odvezen z území jiného státu, tak jako rekvírované zvony z Protektorátu nebo jiných zemí. My jsme proto museli dokázat, že zvon je a vždy byl majetkem farnosti,“ vysvětlil složitost vyjednávání duchovní správce farnosti Jakub Dominik Štefík.

V neděli zvon v Šilheřovicích požehná apoštolský administrátor biskup Martin David. Stejně jako zcela nový zvon sv. Barbory, na který se farníci složili. Železné zvony ze 70. let s nimi nesouzní a budou sneseny. O den později se vrácený zvon opět rozezní.

Oříškem bylo i snést šest metráků těžký zvon z věže kostela v Kolíně nad Rýnem. Ten je součástí pastoračního centra a jedinou cestou do věže byly byty nájemníků. Kostel však už nový zvon nedostane, bohoslužby se tam již neslouží.