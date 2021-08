Zvon z katedrály svatého Bartoloměje po letech zní ve františkánském kostele

Více než čtyřsetkilogramový zvon dnes vyzvedl do věžního okna do výšky 28 metrů jeřáb. Zvon bude zvát na mši a ovládat se bude ručně lanem.

Historie zvonu se začala psát v roce 1994, kdy ho vyzvedli do věže katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni.



V roce 2014 ale Annu společně s Prokopem snesli, protože se plánovalo umístění nových zvonů. Ty katedrála získala o rok později.



Zatímco Prokop se do věže vrátil, Anna své místo musela trvale opustit a nějakou dobu byla umístěna na podlaze v boční lodi kostela ve Františkánské ulici.



„Zatímco Prokop se po očištění do věže spolu s dalšími novými čtyřmi zvony vrátil v lednu 2015, Andulka už ne. Důvodem bylo to, že neladila s ostatními,“ vypráví Alena Kozáková z Nadace 700 let města Plzně, která společně s dalšími partnery po Sametové revoluci zhotovení zvonu financovala.

„Byl to první zvon ulitý pro plzeňskou diecézi po Sametové revoluci. Poté, co byl snesen z katedrály, byl uložen do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Tam ležel na podlaze v boční lodi kostela sedm let. Byl to smutný pohled,“ vzpomíná Kozáková.

Využití pro zvon se našlo až nyní. „V kostele Nanebevzetí Panny Marie byly zvony zrekvírované za druhé světové války. Od té doby je věž bez zvonu, pouze jsou dva malé v sanktusové věžičce,“ vysvětlil administrátor farnosti Pavel Petrašovský. Na vyzdvižení Anny do kostelní věže vybrali farníci 85 tisíc korun.