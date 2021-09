Moravskoslezský kraj má nejvíc hospitalizovaných s covidem, včetně tří dětí

V neděli zveřejnil hejtman Ivo Vondrák graf se statistikou hospitalizovaných v kraji za poslední dva týdny. Upozornil na fakt, že v nemocnici nekončí jen senioři, ale ve velké míře také neočkovaní lidé ve věku od třiceti do šedesáti let.

Z aktuálního počtu 43 hospitalizovaných je 25 seniorů a 15 pacientů ve věku od 30 do 60 let. Další tři pacienti na lůžku jsou ještě mladší.

Podle zjištění MF DNES jde o děti školního věku: jedno leží ve Fakultní nemocnici Ostrava, dva sourozenci ve Slezské nemocnici Opava.

Nejhorší situace na Opavsku

Právě v mateřských, základních či středních školách se nyní nákaza koronavirem šíří nejvíce. „Pozitivní výsledky testů mají děti či učitelé ve více než třech desítkách škol. Někde jsou nakažení jednotlivci, někde třeba více než deset lidí – do klastrů se ale započítávají i rodinní příslušníci,“ uvedl mluvčí Krajské hygienické stanice Aleše Kotrla.

Nejvíce se nákaza šíří na Opavsku. „Nejhorší situace je v ZŠ Edvarda Beneše, kde je v karanténě 12 tříd a pokračuje trasování hygieniků,“ uvedl náměstek opavského primátora pro školství Petr Orieščík.

V kraji jsou děti ve věku od 12 do 15 let nejméně proočkovanou skupinou. Alespoň jednu dávku vakcíny má jen 23 procent z nich. Ve věkové kategorii 16 až 29 let dostalo alespoň jednu dávku vakcíny zhruba 43 procent.