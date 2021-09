Ohnisky covidu v Moravskoslezském kraji jsou školy, očkování dětí pokračuje

Marcela Vránová z Ostravy registrovala čtrnáctiletého syna už v červenci, do školy nastupoval těsně před aplikací druhé dávky a teď je plně očkovaný. Mezi spolužáky je výjimkou.



Ve věkové skupině do 17 let je totiž proočkovanost oběma dávkami nízká. Zájem o očkování dětí ale prozatím výrazně neklesá.

„Ve třídě byl syn jediný očkovaný, teď ví ještě o jednom spolužákovi, který má po první dávce,“ popsala Marcela Vránová. Očkovat syna Vladimíra nechala, aby jej vakcína chránila před vážným průběhem nemoci.

K pondělí zdravotníci v kraji dětem do 17 let podali 40 363 dávek vakcíny, což je čtvrté nejvyšší množství ze všech krajů České republiky. Z toho podle údajů ministerstva zdravotnictví má 18 570 dětí za sebou druhou dávku, jde zhruba o 8,8 procenta z celkové dětské populace kraje.

Očkovat se však mohou jen děti starší dvanácti let, populace této věkové kategorie je v kraji naočkovaná necelá třetina.

Většinou ohnisek jsou školská zařízení

Právě proočkovanost jednotlivých věkových skupin podle hygieniků ovlivňuje způsob, jakým se covid-19 v kraji šíří. „Evidujeme řadu lokálních ohnisek, zejména se jedná o školská zařízení. Ze 37 aktivních ohnisek je 29 těchto zařízení,“ řekl mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.

Dodal, že obecně mezi pozitivními v kraji dominují mladší věkové skupiny. „Žáci, studenti a osoby mladší čtyřiceti let. To koreluje s faktem, že většina nemocných jsou neočkovaní,“ uvedl Kotrla s tím, že ve školách je více kontaktů a ohrožení jsou i učitelé, zvláště ti neočkovaní.

„Zaznamenali jsme pozitivitu i u plně očkovaných osob. Většina z nich má však velmi mírný, případně bezpříznakový průběh onemocnění,“ doplnil ke statistice Kotrla.

Denně v kraji přibývají i stovky očkovaných dětí

Zájem o očkování dětí však na rozdíl od celkového zájmu o vakcíny zatím výrazně neklesá. „Počty zájemců jsou stále zhruba stejné i přesto, že jsme čekali snížení kvůli možnosti nechat se očkovat u dětských lékařů,“ sdělila mluvčí Slezské nemocnice Monika Kunčarová.

Slezská nemocnice zatím vyočkovala 2 168 dávek vakcíny. Plně naočkovala již 998 dětí, 171 čeká na druhou dávku.

Týmy Fakultní nemocnice Ostrava každý den ve věkové skupině do šestnácti let očkují i stovky dětí. Vrcholem byl 24. srpen a 510 vydaných vakcín.



„Ve věku od dvanácti do šestnácti let jsme do dnešního dne naočkovali 9 470 osob,“ doplnila v pondělí mluvčí fakultní nemocnice Petra Petlachová.

Opavsko je v přírůstku nákazy nejhorší v zemi

Šíření koronaviru v Moravskoslezském kraji je výraznější než ve zbytku republiky. Za pondělí přibylo 97 nově pozitivních a podle posledních údajů činí v kraji výskyt nových případů na sto tisíc obyvatel za minulý týden 41. Celorepublikový průměr je 28.

Vůbec nejhorší situace panuje na Opavsku, okres hlásí nejvyšší čísla z celé republiky. Právě na Opavsku má třídy v karanténě hned několik škol. Za minulých sedm dní tam ministerstvo zdravotnictví eviduje 153 lidí s potvrzenou nákazou, což je 87,04 nových případů na 100 tisíc obyvatel.