I přes značný pokles úmrtí a hospitalizací s covidem je pandemie nadále jedním z hlavních témat letošních voleb. Redakce MF DNES proto oslovila všechny relevantní strany s dotazem, jak by situaci řešily, pokud by se po volbách podílely na vládě. Co by partaje dělaly, když se situace začne horšit?