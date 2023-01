Kalamita zvaná jmelí se rychle šíří do dalších regionů, varuje dendroložka

„Za deset let je jmelí schopné úplně zničit vzrostlý strom,“ říká dendroložka Agentury ochrany přírody a krajiny Věra Polochová, která se problematikou jmelí zabývá.

Region je v jeho rozšíření raritou, sever Moravy a Slezska je nejnapadenější a problém právě tady začal.

Jak byste popsala aktuální výskyt jmelí v Moravskoslezském kraji? Zažíváme kalamitu?

Ano, až by se chtělo říct katastrofu, ale tomu se bráním. Nicméně kalamita v regionu rozhodně panuje. Jmelí je extrémně rozšířené, napadá velké stromy i mladé výsadby, a to celou škálu dřevin od jabloní přes lípy, javory, břízy, nepůvodní topoly, vrby, akáty a jeřáby až po jehličnany, u nás především jedle, jižněji borovice. V Čechách to zatím problém není, hranice se ale neustále posouvá na západ.