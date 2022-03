V Moravskoslezském kraji hrozí sucho, v řekách je čtvrtina vody

Stavy hladin krajských řek jsou na začátku jara nízké. „Na Odře v Bohumíně protéká aktuálně asi šestnáct metrů krychlových vody za sekundu. To je pouze čtvrtina dlouhodobého průměru za březen,“ řekla Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry.

Nízké jsou i zásoby sněhu na horách, zůstávají jen v nejvyšších polohách Beskyd a Jeseníků. Na Lysé hoře je necelých 70 centimetrů sněhu, na Pradědu se drží zhruba 80 centimetrů. Vodohospodáři předpokládají, že Odrou protečou jen desítky milionů krychlových vody z roztátého sněhu. Bývá to mnohonásobně více.

Už skoro měsíc v kraji pořádně nepršelo. „Za březen spadlo v nížinách jen nepatrných pět milimetrů srážek, na horách do patnácti milimetrů,“ doplnila Vlčková. Pokud se bude hydrologická situace nadále zhoršovat, přejde až do sucha typického pro letní měsíce. Podobný stav je na Olši, Ostravici, Opavě a dalších řekách. Všechny jsou jen několik procent nad průtokem za sucha. Vláhový deficit mohou doplnit jarní deště.

Dostatek vody je zatím ve vodních nádržích s kontrolovanou hladinou. „Naplněnost přehrad Povodí Odry je mezi devadesáti a sty procenty. Celou zimu jsme doplňovali zásoby,“ uvedla Vlčková. Nižší hladina je na Morávce, kterou rekonstruují dělníci. Na Slezské Hartě, Kružberku a Šanci, klíčových vodárenských nádržích, je vody hodně.

Nedostatku srážek si všímají zemědělci. „V povrchové vrstvě půdy je velmi sucho,“ sdělil Zdeněk Škola, předseda Zemědělského družstva vlastníků Nošovice. Agronom je ale optimistický. „Jsme v Podbeskydí, u nás to ještě se suchem není tak hrozné jako v ostatních částech kraje a celého Česka,“ doplnil. V hlubších profilech půdy je vody dost, méně jí je jen na Opavsku.

Zemědělci v Nošovicích v sobotu dokončí setí jarní pšenice a ječmene. „Máme všechno nakoupené, nemohli jsme kvůli suchu nic měnit. Sledujeme předpověď počasí, doufáme, že se potvrdí výhledy meteorologů a zaprší,“ věří Škola.

Rybáři zatím méně vody neřeší

Výrazný vliv má sucho také na rybáře, kteří však přiznávají, že u nich se vždy projeví opožděně. „Má to setrvačnost. To, jestli bude letošek suchý, poznáme až za rok. Rybí osádka by se snížila, hlavně u lososovitých ryb, jako jsou pstruzi a lipani. Ti jsou na to hákliví,“ řekl Pavel Kocián, předseda Územního svazu Českého rybářského svazu v kraji.

„Chovné potoky, ve kterých tyto ryby žijí, jsou mnohdy vlásečnice, vysychají jako první. Tam utrpí plůdek, až později se třeba dvouleté ryby přesouvají do větších řek, jako je Bečva,“ doplnil Kocián.

V řekách je tedy aktuálně méně vody, ryb je však dost. „Měli jsme dva dobré roky, hodně napršelo. Jsme zatím s počtem ryb spokojení,“ řekl předseda rybářů. Obává se o sezonu na stojatých vodách, kterých je ve správě svazu také hodně. „Teď může sucho ohrozit rybníky bez přítoků. Tam nesmí sucho trvat dlouho,“ řekl Kocián.