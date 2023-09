Kyvadlo může z havířovského náměstí zmizet, o jeho osudu rozhodne anketa

Spoluautor: Věřím v osvícenost občanů Havířova Jeden z autorů, pražský sochař Stefan Milkov, o vyhlášené anketě dosud nevěděl. Požádal proto o zaslání podrobností a poté se písemně poměrně obšírně k problému vyjádřil. Objektivně vzato, jedná se o největší sochu v republice a možná i v okolní Evropě, a jak je zřejmé z odpovědi občanů z televizní reportáže regionální televize, vzali již tento artefakt za svůj a stal se pro ně dominantou a symbolem města, místem setkávání apod. Zcela souhlasím s tím, že náměstí by si zasloužilo revitalizaci, neboť je poněkud studené a nevzhledné a zeleň a další prvky by byly zajisté potřebné a užitečné. Nejsem vsak autorem předchozí stavební rekonstrukce náměstí, nýbrž jsem byl nucen komponovat sochu do tohoto již schváleného návrhu. Co se tyče stavu sochy, již v předávacím protokolu, což lze zajisté dohledat v dokumentech na magistrátě, jsme zdůrazňovali, že socha, jejíž plášť je zhotoven z poniklovaného měděného plechu, bude vyžadovat každoroční údržbu a čištění, aby vypadala tak, jak bylo naším záměrem, tak jako každý artefakt nacházející se ve veřejném prostoru. Je to zodpovědnost města, do jehož majetku jsme sochu předali a které její údržbu evidentně, i přes naše několikeré upozornění, zanedbávalo. Na její realizaci bylo vynaloženo několik milionů z veřejných prostředků, její odstranění, pokud by k takovému zásahu vůbec mělo dojít, bude také nákladné a pak by se Havířov zařadil bohužel mezi města, která jsou velmi špatným hospodářem. Nehledě k tomu, že z titulu autorského zákona, který je na naší straně, ji město nemůže zničit, nýbrž pouze uložit jinam, což znamená logistický oříšek a další náklady. Přijde mi tedy přirozené a moudré, že socha zůstane dominantou nově zrevitalizovaného náměstí s tím, že se město postará o její renovaci a bude jí nadále věnovat péči, kterou vyžaduje. K renovaci jsme jako autoři ochotní poskytnout součinnost, pokud nás o to město požádá. Bourání uměleckých děl vždy v historii znamenalo problémy ve společnosti, a tak pevně doufáme, ze havířovští občané jsou v tomto ohledu osvícení, že již sochu přijali jako součást jejich města a podle toho se i v anketě vyjádří.