Řidiče v Ostravě čeká svízelné léto, sejde se několik velkých oprav

Velká omezení tak nastanou na dvou nejdůležitějších silnicích Ostravy ve směru východ–západ.

A k tomu je minimálně do začátku prázdnin nutno připočíst opravy dálnice D1, kde se pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) snaží alespoň trochu zmírnit následky zvlnění povrchu vozovky.

„Dílčí opravy dálnice by měly být dokončeny do konce července. Kompletní následná oprava by se dělala později, a to až poté, co budou dokončeny všechny soudní spory,“ řekla Šárka Kubalová z ostravské pobočky ŘSD.

Oprava Opavské ulice za více než sto milionů

Ještě předtím nejspíše začnou opravy silnice I/11 v ostravské Rudné ulici. „V oblasti Vítkovic se začne pokládat nový asfaltový povrch, rovněž se chystá oprava mostu na silnici I/56 v Hrabové, a to ve směru na Frýdek-Místek,“ připomněla některé z plánovaných prací Kubalová.

Podle plánu ŘSD se s opravou povrchu Rudné ulice počítá mezi červnem a srpnem letošního roku.

To v situaci, kdy bude až do prosince pokračovat oprava Svinovských mostů na souběžně vedoucí Opavské ulici.

„Na opravu 2,2 kilometru Opavské ulice, která už začala, je vyčleněno 117 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka, který má dopravu na starosti.

Jízda mezi Havířovem a Opavou bude potíž

Dodal, že od května tam v každém směru povede provoz jen v jednom pruhu. „V létě pak počítáme s úplnou uzavírkou. Ale to jen po dobu čtrnácti dnů,“ upozornil Unucka.

V červnu bude asi na jeden víkend uzavřená i Rudná ulice v prostoru mimoúrovňového křížení s Výškovickou ulicí, kde se dlouhodobě opravují mosty.

Když se všechny opravy sečtou, nebude v podstatě v Ostravě při jízdě mezi Havířovem a Opavou kudy bez problémů projet.

Koordinace staveb pomůže, jinak hrozí kolaps

K tomu se musí připočíst oprava křižovatky Českobratrské ulice se Sokolskou, naplánovaná ostravským magistrátem, a modernizace estakády poblíž stadionu Bazaly. V části prázdnin je tam plánována úplná uzávěra.

Podle neoficiálních informací MF DNES policisté přesvědčují všechny zúčastněné strany, aby opravy Rudné ulice začaly až poté, co bude alespoň částečně dokončena rekonstrukce Svinovských mostů a Opavské ulice. V ideálním případě aby rekonstrukce začala až po dokončení prací na Opavské ulici.

Důvod obav je zřejmý. Nikdo při tak zvýšené dopravní zátěži a souběhu rekonstrukcí nemůže vyloučit prázdninový dopravní kolaps v krajském městě.