Moravskoslezský kraj chce letos opravit nejméně osmdesát kilometrů silnic

„Letos to bude přes 812 milionů korun, které se nám podařilo získat. Přímo z krajského rozpočtu půjde na dopravní stavby přes 87 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania. „Z těchto peněz zaplatíme třeba stavbu kruhových objezdů v Krmelíně, Klimkovicích nebo v Ludgeřovicích, padesát milionů korun dáme za souvislé opravy silnic II. a III. tříd včetně mostů.“

Kraj v současnosti počítá s tím, že by mohl celkem opravit zhruba osmdesát kilometrů silnic.

„A pokud stát přidá další peníze, mohlo by jít až o sto kilometrů silnic,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Nejcitelnější bude oprava části svinovských mostů

Peníze půjdou převážně na opravy. „Jedinou novou silnicí, kterou letos postavíme, bude takzvaná Prodloužená Mostní mezi Hrabovou a průmyslovou zónou, která navazuje na most u Vratimova,“ řekl Unucka. „Její plánované prodloužení na Dubinu je v plánu, musí se ale dořešit výkup pozemků, který má na starost město.“

Ačkoli jsou plánované opravy rozloženy do všech okresů moravskoslezského regionu, řidiči patrně nejvíce pocítí plánovanou opravu jednoho z mostů svinovského viaduktu spojujícího centrum Ostravy s Porubou. Denně tudy projede zhruba čtyřicet tisíc automobilů.

„Tato oprava by už ale neměla být pro řidiče tak náročná, jako oprava mostů před několika lety, kdy se musel provoz v jednom směru uzavřít úplně. Nyní bude v provozu minimálně jeden pruh v každém směru. I tak to bude nepříjemné, ale opravit se to musí,“ řekl náměstek Unucka.

ŘSD chystá práce za miliardu

Podstatně méně vytížené jsou mosty v Šenově přes železniční trať na Havířov nebo v Bašce. Ty však patří mezi nejvíce poškozené v kraji, proto se musejí opravit.

Přibližně miliardu korun má na opravy silnic první třídy v kraji připravenu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Zhruba deset dnů bude trvat plánovaná oprava Cingrovy ulice mezi halou Tatran a Českobratrskou ulicí,“ řekla Šárka Kubalová, náměstkyně ředitele ostravského ŘSD.

Jak dodala, dále je v plánu například oprava ulice 17. listopadu. „Tady ještě termín neznáme, budeme jej koordinovat tak, aby nekolidoval s podobnými opravami v daném území, například s opravou Svinovských mostů,“ vysvětlila.