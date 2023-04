Nově postavenou dálnici D48 musejí zbourat, beton by nevydržel zimní údržbu

„V současnosti bouráme nově položený beton na celkem 2,5 kilometru dlouhém úseku, který zde byl položen na podzim minulého roku. Jeho vzorky neprošly laboratorními zkouškami,“ vysvětlil důvody nečekaného zdržení při stavbě dálnice mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

„Položený beton vypadá na první pohled výborně, řidiči by nic nepoznali. Ale jeho složení neprošlo laboratorními testy, materiál nesplňuje požadavky, které na takový beton máme. Problém je hlavně v odolnosti vůči chemickému ošetření v zimě,“ doplnil Rýdl.

„Problém způsobily vlastnosti betonové směsi, která jinak v ostatních sledovaných parametrech, jako je například pevnost, vykazuje požadované charakteristiky,“ konstatovala Andrea Špačková, mluvčí společnosti Colas, která tento úsek D48 staví. „Vzhledem k závazkům plynoucím ze smlouvy jsme se rozhodli bez zbytečného odkladu provést na dotčených úsecích výměnu nevyhovující cementobetonové vozovky za novou na naše náklady.“

Odstranění a opětovné položení nového betonu by podle zástupců ŘSD mělo firmu stát řádově několik milionů korun. Pokud by při zimní údržbě dálnice cestáři v zimě používali sůl, solanku nebo v případě tužší zimy i nějaké další přípravky, beton by rychle degradoval.

„V rámci kontrolních zkoušek byl zjištěn nedostatek odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám. To je jeden ze základních parametrů, které se u betonu zjišťují,“ poznamenal ředitel úseku kontroly staveb ŘSD Jiří Hlavatý.

Termín zprovoznění zřejmě zůstane stejný

V dalších kontrolovaných vlastnostech, jako je třeba odolnost proti otěru a podobně, podle něj vyšly testy dobře. Nízká odolnost vůči chemickému ošetření vozovky by ale mohla být fatální.

„Během tří čtyř let by byl povrch dálnice v takovém stavu, že by nesplňoval požadavky na dálniční provoz,“ doplnil Jan Rýdl. „Nebylo potřeba dojít ani do reklamačního řízení, společnost Colas nyní odstraňuje nepoužitelný beton na své náklady.“

Co konkrétního za problematickým složením betonu budoucí dálnice stojí, to společnost Colas prozatím zjišťuje. Zástupci ŘSD věří, že zdržení termín zprovoznění dálnice neovlivní.

„Současný beton bude odstraněn v horizontu několika dní, pak se hned bude, po rychlé úpravě podkladní vrstvy, pokládat beton nový,“ podotkl Rýdl. „Zásadním způsobem tlačíme na zhotovitele, aby termín zprovoznění zůstal stejný, aby první část dálnice byla zprovozněna na konci letošního roku.“

Stavba chybějícího úseku dálnice D48 mezi Bělotínem a Rybím je rozdělena do několika úseků. Vedle již zmiňovaného, který je mezi Bělotínem a Novým Jičínem rozdělen chystaným úsekem s odbočkou na takzvanou Palačovskou spojku, to je i poslední úsek od Nového Jičína po Rybí. Ten by se mohl začít stavět v roce 2025.