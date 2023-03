Poslední úsek obchvatu Třince konečně funguje, zatím pouze v jednom pruhu

V pondělí zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznili poslední scházející úsek obchvatu Třince Třanovice–Nebory, díky němuž by měly kamiony a další tranzitní doprava nejen z Ropice, ale třeba i z Hnojníku nebo Stříteže definitivně zmizet.

„Věřím, že to byla taková sladká tečka za tím vším, čím si naši obyvatelé za ty roky museli projít,“ komentovala pondělní havárii kamionu s čokoládou starostka Ropice Gabriela Szmeková. „Zprovoznění zbytku obchvatu Třince nám rozhodně pomůže. Minimálně se zmenší hustota provozu a počet kamionů, bezpečnější bude i pohyb kolem silnice. Nehody tady byly v podstatě každý týden, po nich pak téměř vždy následovaly uzavírky silnice, lidé se kvůli nim nemohli dostat domů. To teď snad ustane.“

Zatímco obyvatelé obcí v okolí nedokončené části obchvatu by si už měli oddychnout, řidiči budou muset být ještě pár měsíců ve střehu.

„Poslední část obchvatu Třince je zatím k dispozici řidičům v polovičním profilu, veškerá doprava proto zatím povede v jednom jízdním pruhu pro každý směr,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Úplné dokončení stavby, spolu s rozšířením provozu do všech čtyř jízdních pruhů, očekáváme v srpnu letošního roku.“

Podle původních plánů měl být tento úsek silnice I/68 zprovozněn už dávno, kvůli sporům o pozemky na jeho trase se ale stavba výrazně prodloužila.

Úplné spuštění se chystá na červen

V současné době je ještě potřebné dokončit stavbu části jednoho z pruhů, kde není vybetonována vozovka, dostavěny nejsou ani protihlukové stěny. Přáním ŘSD bylo zprovoznit část této komunikace ještě v zimě, to se ale kvůli povětrnostním podmínkám nepovedlo.

Do pěti měsíců by tak měly fungovat oba dokončované obchvaty měst v kraji, vedle toho třineckého i obchvat Frýdku-Místku. I ten je zatím veden v jednom pruhu v každém směru, kvůli sesuvu půdy u Starého Města se jeho dokončení zdrželo.

„Práce na obchvatu Frýdku-Místku pokračují, hotovy by měly být v průběhu června letošního roku, kdy by zde měla být spuštěna doprava v plném profilu,“ přiblížil Radek Mátl situaci na další stavbě ŘSD v kraji.

Obdobně se pracuje i na stavbě dálnice D48 mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Ta je rozdělena na několik úseků. Dva se už staví. Nejhůře je na tom úsek mezi Novým Jičínem a Rybím.

„Tam se nám podařilo získat územní rozhodnutí, pokračujeme v přípravě dokumentace pro stavební povolení a chystáme se na výkupy pozemků,“ přiblížil generální ředitel ŘSD postup příprav posledního chybějícího úseku D48.

U takzvané Palačovské spojky má ŘSD vybraného zhotovitele, do konce dubna by se zde mohlo začít stavět. „Do konce roku bychom chtěli uvést část stavby od Bělotína po Dub do provozu, zbývající úsek před Novým Jičínem pak v roce 2024. Pokud vše půjde dobře, věřím, že koncem roku 2025 bychom mohli začít stavět úsek po Rybí,“ doplnil Radek Mátl.