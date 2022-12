Řidičům se otevře obchvat Frýdku-Místku, vyvede z centra tranzitní dopravu

Po části nové silnice už řidiči půl roku jezdí, první etapa obchvatu je otevřená od poloviny roku. „Nyní zprovozňujeme, byť jen v polovičním profilu, i druhou etapu. I to je ale dobrá zpráva pro město, i takto to bude znamenat velkou úlevu,“ konstatoval na brífinku před částečným zprovozněním obchvatu ministr dopravy Martin Kupka.

Jen v jednom pruhu v každém směru bude obchvat fungovat zhruba do konce června. Stavbu silnice totiž zdržely problémy s potřebnými povoleními a také sesuv půdy nedaleko Starého Města. Právě v místech sesuvu stavební práce stále běží, ze stejného důvodu ještě není dostavěna ani část přilehlého mostu přes řeku Morávku.

A problémy se nevyhnuly ani samotnému zprovoznění obchvatu. Zahájení provozu zkomplikovalo výrazné sněžení.

„Poslední dny byly velmi hektické. Pro odklízení sněhu jsme nasadili i frézy, celý víkend všichni pracovali tak, aby se vše stihlo včas,“ přiblížil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. „Původně jsme plánovali zahájení provozu na středu, s tím, co přišlo na konci minulého týdne, se nakonec vše o den posunulo,“ vysvětlil Mátl.

A pracovat se bude do poslední chvíle. „Osazuje se dopravní značení, svodidla, oddělují se jízdní pruhy od staveniště, aby se mohlo bezpečně pokračovat v práci, je toho hodně,“ doplnil generální ředitel.

Městu se okamžitě uleví, zmizí tranzit

Pro Frýdek-Místek by mělo zahájení provozu na zbývající části obchvatu přinést okamžité ulehčení.

„Zmizet by měla hlavně tranzitní doprava, což je pro město velký den. Frýdek-Místek se tak může opět otevřít lidem. Máme v plánu proměnit průtah tak, aby fungoval hlavně pro místní lidi, další úpravy pak plánujeme tak, abychom co nejvíce odradili ty, kteří jezdí z Polska do Rakouska a naopak, aby co nejvíce využívali obchvat a městu se pokud možno vyhýbali,“ přivítal chystané zprovoznění frýdecko-místecký primátor Petr Korč.

Na trase průtahu městem by se tak měly pro dopravu znovu otevřít některé dříve zaslepené ulice, vrátit by se měla například možnost odbočení doleva ze starého autobusového nádraží, chystá se i stavba kruhového objezdu.

„Vznikne i několik přechodů pro chodce, aby lidé nemuseli chodit podchody, těch věcí je v plánu více. První by měly začít vznikat už v příštím roce,“ doplnil Petr Korč. „Neznamená to ale, že bychom průtah zužovali, i nadále zůstane ve čtyřech pruzích.“

Ještě před Vánocemi chtěli zástupci ŘSD částečně zprovoznit i dokončení obchvatu Třince, napojení na D48 v úseku mezi Třanovicemi a Nebory. To se ale, i kvůli počasí, zatím nepovedlo. „Budeme potřebovat dva až tři týdny lepšího počasí, abychom mohli dokončit některé práce, pak teprve bude možné stavbu zprovoznit,“ dokončil Radek Mátl.