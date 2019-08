Ostravu čekají až tři roky bez dálnice. Zavře ji oprava zvlněného povrchu

Zvlněný povrch autostrády se nyní vyrovnává pouze provizorně. Přibližně za dva roky chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájit rekonstrukci reklamovaných a následně žalovaných vad.

„Nejnáročnější bude odstranění nevhodného materiálu v násypech dálnice, které jsou v některých místech až 16 metrů vysoké,“ přiblížila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Vzhledem k tomu, že se jedná o část dálnice s řadou mostních objektů, bude se oprava odehrávat po etapách.



ŘSD odhaduje, že kompletní znovuvybudování špatně postavených 18 kilometrů dálnice přijde na 4,2 miliardy korun. „Finální částka vychází z vítězného projektu. Jsme přesvědčeni, že nález rozhodčího soudu stanoví, že náklady půjdou za konsorciem (dodavateli původní stavby – pozn. red.). Reklamace jsme uplatnili, zhotovitel nečinil,“ upřesnila Ledvinová.

Jan Rýdl z ŘSD upřesnil, že pokud soud určí, aby dálnici opravil její zhotovitel, a nestane se tak, udělá to státní správce sám a peníze bude po konsorciu stavebníků vymáhat.

„Není to jediný soudní spor, který ŘSD ohledně D47 řeší. Doznívá jich několik a ve většině jsme uspěli,“ sdělil Rýdl. Pokud soud neukáže na stavebníka, muselo by opravy dálnice hradit ŘSD.

Kudy povedou objízdné trasy, to zatím není jasné.

„Naplánují se až po rozhodnutí rozhodčího soudu podle projektové dokumentace ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Budou to silnice I. třídy a dálnice,“ dodala Ledvinová.

Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Nikoly Birklenové kvůli tomu zasedne komise složená z expertů, zástupců měst, obcí a policie, aby se našlo co nejméně bolestivé řešení. V tomto směru by měl alespoň částečně pomoci hotový obchvat Frýdku-Místku. „Budou se na něj moci při uzavření ostravské autostrády přesunout tisíce vozidel jedoucích do Polska, která by jinak projížděla právě po ostravské dálnici,“ nastínil krajský náměstek Jakub Unucka.

Dva roky jsou moc, říká zástupce Librosu

Dalimil Frič z Centra bezpečné jízdy Libros upozornil, že dva roky bez důležité autostrády si provoz v Ostravě ani nechce představovat. „Je to moc dlouho. Řidiči musí počítat s tím, že nepřijdou jen o dálnici, ale jako každý rok se bude opravovat řada dalších silnic v katastru Ostravy a okolí. Město, obvody, kraj, každý z nich si plánuje své investice do komunikací, a do toho mohou přijít dotace z Evropské unie na rekonstrukci silnic s nutností udělat je do určitého data. To vše bude mít vliv na bezpečnost provozu,“ popsal Frič.

„Člověk, který nemá šanci dostat se z jednoho konce města na druhý včas a musí neustále počítat se zpožděním, aniž by tušil s jakým, je permanentně ve stresu a ten vede ke kolizím. I když soud určí viníka za špatně postavenou dálnici, měl by mu dát k úhradě i nemajetkovou újmu. Spousty lidí stráví nad řešením nápravy vadné dálnice tisíce hodin, řidiči trpí psychicky, zasloužilo by si to alespoň miliardu korun pro Ostravu na opravu komunikací navíc.“