Za útok lopatou a nožem dostali bratři 7 a 11 let, na trestu se dohodli

Obžalovaným hrozila trestní sazba deset až osmnáct let vězení. Poté, co se k činu přiznali a se žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu, dostal starší z bratrů Daniel Jurečka 11 a půl roku nepodmíněně, mladší pak sedm let.

Dvojice loni v lednu v chatové oblasti v Bocanovicích na Třinecku těžce zranila muže, u kterého bydlela.

Napadený čtyřicetiletý muž si pronajímal chatu v bocanovické lokalitě Na Novině a loni v lednu si k sobě vzal ještě další ženu s jejím synem. „V podstatě jsem jí pomohl z ulice, aby měla kde bydlet,“ řekl ještě před zahájením soudního jednání.

Jenže žena nejprve s jeho částečným svolením pozvala pod střechu svého expřítele a den před souzeným činem poškozený zjistil, že se do chaty přistěhoval i expřítelův bratr. To nájemník vydržel jen několik hodin a dal najevo, že si nepřeje, aby tam bydleli.

V neděli 19. ledna večer si nájemce všiml, že se všichni chystají k odjezdu. Před chatou bratrům přikázal, aby mu ukázali obsah tašek, protože je podezírá z krádeže svých věcí.

Vzápětí se s bratry dostal do potyčky. Ačkoliv i on jim podle spisu uštědřil pár ran, sám dopadl mnohem hůře. „Napadli ho pěstmi a kopáním do hlavy a trupu, René Jurečka ho navíc udeřil do hlavy kovou částí lopaty a Daniel Jurečka opakovaně bodl nožem s dvanácticentimetrovou čepelí,“ uvedl státní zástupce.

Napadený podle svých slov na podlaze chaty usnul a když se probral, dokázal si mobilem přivolat pomoc dalších chatařů, kteří pak telefonovali záchranářům.

Následky byly vážné. Na temeni měl napadený krvácející sečnou ránu, útočníci mu zlomili čelist, v břichu a hrudníku měl šest bodných ran, z nichž jedna poranila levou plíci a další naštípla žebro.



„Jen shodou okolností nezpůsobili ještě závažnější zranění,“ poznamenal státní zástupce.