Lopatou do hlavy a nožem do břicha. Bratři u soudu přiznali pokus o vraždu

Napadený čtyřicetiletý muž si pronajímal chatu v bocanovické lokalitě Na Novině a vzal si k sobě ještě další ženu s jejím synem.



„V podstatě jsem ji pomohl z ulice, aby měla kde bydlet,“ povzdychl si ještě před zahájením soudního jednání.

Jenže žena nejprve s jeho částečným svolením pozvala pod střechu svého expřítele a den před souzeným činem poškozený zjistil, že se do chaty přistěhoval i expřítelův bratr. To řádný nájemník vydržel jen několik hodin a dal najevo, že si nepřeje, aby tam bydleli.

V neděli 19. ledna večer si všiml, že se všichni chystají k odjezdu. Před chatou bratrům přikázal, aby mu ukázali obsah tašek, protože je podezírá z krádeže svých věcí.

Vzápětí se muž s bratry Danielem (23 let) a o rok mladším Reném Jurečkovými dostal do potyčky. Ačkoliv i on jim podle spisu uštědřil pár ran, sám dopadl mnohem hůře.

„Napadli ho pěstmi a kopáním do hlavy a trupu, René Jurečka ho navíc udeřil do hlavy kovou částí lopaty a Daniel Jurečka opakovaně bodl nožem s dvanácticentimetrovou čepelí,“ uvedl státní zástupce.

Zraněnému pomohli ostatní chataři

Následky byly vážné. Na temeni měl napadený krvácející sečnou ránu, útočníci mu zlomili čelist, v břichu a hrudníku měl šest bodných rán, z nichž jedna poranila levou plíci a další naštípla žebro.



„Jen shodou okolností nezpůsobili ještě závažnější zranění,“ poznamenal státní zástupce.

Napadený se odpotácel do chaty, bratři šli ještě za ním, ale nijak mu nepomohli. Naopak odcizili některé věci a odešli.



„Jen jsem slyšel, jak jeden z nich říká tomu druhému, ať mě nechá chcípnout,“ tvrdil napadený muž.

Ten také uvedl, že na podlaze chaty usnul a když se probral, dokázal si mobilem přivolat pomoc dalších chatařů, kteří pak telefonovali záchranářům.

Dohoda o trestu a vině

Bratři se ke všemu přiznali, jen se jim zdála příliš vysoká požadovaná souhrnná částka za odškodnění a ušlý výdělek ve výši 570 tisíc korun.



„To snad není možné, tvrdili mi ti dva obžalovaní, že na tak vysokou částku jsem nebyl tolik zraněný. Přitom mi doktor řekl, že jsem přežil svou smrt,“ neskrýval napadený své rozhořčení, když z uzavřeného jednání naštvaně odešel.

Obžalovaným hrozila trestní sazba deset až osmnáct let, přičemž státní zástupce navrhoval nepodmíněné tresty ve výši 11 až 12 pro mladšího z bratrů a 13 až 14 let pro Daniela Jurečku, a to vzhledem k jeho trestní minulosti a platné podmínce.

Nakonec státní zástupce a obžalovaní využili nové možnosti a po úplném přiznání bratrů se dohodli na trestu. Konkrétní návrh a rozsudek zazní v pátek.



Lze očekávat, že pokud soud dohodu potvrdí, budou tresty ještě o několik let nižší.