Bruntálsku chybějí i praktici, obce nabízejí lékařům statisícovou podporu

V oblasti chybějí pediatři, zubaři a dnes už i praktičtí lékaři. Lidé musejí za zdravotní péčí jezdit desítky kilometrů, někteří i mimo region. „Podpoříme nejen zubní, ale jakoukoliv potřebnou lékařskou praxi,“ nastínil Pavel König, starosta Horního Benešova a předseda Dobrovolného svazku obcí Bruntálsko, který nově příchozí lékaře podpoří dotací 400 tisíc korun.

„Reálně obce a malá města na Bruntálsku žádné prostředky na to, aby k sobě lékaře dostaly, nemají. Můžeme je motivovat symbolickým pronájmem ordinací za korunu nebo zařízením ordinací, ani to ale bohužel mnohdy nestačí,“ popsal situaci starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec.

Podle starosty Bruntálu Martina Henče o udělení dotace rozhodne například počet hodin praxe v týdnu, které lékař nabídne. „Naprostá většina pacientů námi podpořené praxe musí mít trvalý pobyt na území členských obcí svazku,“ sdělil další z kritérií Henč.

Situace s lékaři je na Bruntálsku nedobrá už několik let. Nejprve se projevila u zubařů, postupně u dalších profesí. Například dětský psychiatr v oblasti úplně chybí. Značná část lékařů, kteří ještě ordinují, je navíc v předdůchodovém a důchodovém věku. „A to je velký problém do budoucna, pokud je postupně nenahradíme. Mladí bohužel nepřicházejí,“ konstatoval Pavel König.

Chybí i dětská pohotovost

Třeba z Rudné pod Pradědem lidé k obvodním lékařům jezdí do dvanáct kilometrů vzdáleného Bruntálu. „Pokud potřebují specialistu, pak do Krnova, Olomouce, Opavy a Ostravy. Problém je třeba sehnat alergologa,“ nastínil starosta obce Radomír Tománek.

Z Dvorců lidé za lékaři cestují kromě Bruntálu do Šternberka a také do Ostravy a Olomouce. „Je to náročné, lidé jezdí tam, kde koho seženou. Například zubní ordinace nám chybí léta. V případě obvodního a dětského lékaře máme ordinaci dvakrát týdně, což nestačí, ale dokud někoho neseženeme, nedá se nic dělat. Jsme schopní nabídnout prostory pro ordinaci i bydlení,“ popsal Jan Božovský, starosta Dvorců, které mají třináct set obyvatel.

A například v Bruntále teď od září zcela skončila dětská pohotovost. Už předtím fungovala jen o víkendech. Teď už musejí rodiče s nemocnými dětmi jezdit výhradně do Krnova.

Nalákat nové, mladé lékaře je pro samosprávy oříšek. „Už nestačí oslovovat je ještě na vysoké škole nebo zařídit nově příchozím lékařům či lékařkám byty, případně místa v mateřské škole pro jejich děti. Proto aktuálně připravujeme i jednu stavební parcelu,“ nastínil za Horní Benešov starosta König.