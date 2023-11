Autistů rychle přibývá, rozšiřuje se i péče o ně. Stále to však nestačí

Zatímco v Ostravě je nabídka široká, v odlehlejších regionech, zejména na Bruntálsku, je výrazně horší. A liší se i podle věkového spektra, pro dospělé je služeb méně než pro děti a mládež. Kritický je i nedostatek odborníků, kteří by provedli diagnózu této poruchy.

„Stále vidíme, jak přibývá osob v oblasti poruch autistického spektra. V Česku mluvíme o nárůstu asi 2,1 až 2,5 procenta ročně,“ uvedl Michal Panáček, ředitel ostravského centra Mikasa, které se pomocí lidem s PAS zabývá.

Podle statistik, které uvádí na svých stránkách česká organizace Nautis, se průměrný odhad výskytu autismu v populaci v průměru pohybuje mezi 1,5 až 2 procenty. Každý rok se tak narodí v Česku okolo 1 500 až 2 000 dětí s PAS.

Současná síť služeb v rámci kraje je podle Panáčka široká. „Máme pokrytu oblast rané péče, navazující služby na školní věk dítěte, existují stacionární služby pro klienty opouštějící školství. Bohužel, stále však záleží na tom, kde rodina s autistickým dítětem bydlí. S touto skutečností se pak pojí míra dostupnosti té či oné služby,“ přiblížil.

„Nabídka péče a služeb je výrazně dostupnější na Ostravsku a v okolí ve srovnání například s Bruntálskem,“ potvrdila také krajská koordinátorka péče o děti s PAS Michaela Mlynarczyková.

„Mnoho služeb je navíc placených a jejich dostupnost tak záleží i na finančních možnostech rodin,“ doplnila.

V současné době je jedním z největších problémů diagnostika. „Tu musí provést klinický psycholog a těch je nyní nedostatek. Rodiče tak musejí dlouho čekat, někdy trvá i rok a půl, než se diagnózy dočkají. Teprve až ji mají, tak s nimi můžeme ve Speciálním pedagogickém centru pracovat,“ vysvětlila.

Najít zubaře? Takřka nemožné

Velký zájem je zejména o ranou péči, i té je velký nedostatek, zejména na Bruntálsku. „Chybí i vyškolení pracovníci, kteří by rodičům v rámci rané péče vysvětlili, jak s dětmi pracovat, jak s nimi komunikovat. To by mohlo hodně pomoci i rodinám, kde právě teprve čekají na diagnózu,“ podotkla Mlynarczyková, která s autistickými dětmi pracuje od roku 2001. „Nárůst za tu dobu je veliký. A přibývá hodně dětí s těžkými formami postižení,“ řekla.

„Jednoznačně vnímám nárůst osob s PAS. Prakticky každý den řeším telefonát se zájemci o služby našeho spolku, takže se dá říct, že je to třicet lidí měsíčně. Bohužel naše kapacita je plná, už nemáme jak jim pomoci,“ uvedla Marie Gerdová z havířovského spolku Adam – autistické děti a my.

„Podle našich zkušeností tady chybí raná péče a odlehčovací služby. Problémem je i to, že se rodiče dětí s PAS setkávají s velkým nepochopením okolí, a to například i ve školách. Značně obtížné je třeba sehnat zubaře, který by ošetřil autistické dítě. Už najít běžného zubaře je těžké, tohle je ale kapitola sama pro sebe,“ přiblížila Gerdová.

V kraji také postupně přibývá autistů v dospívajícím a dospělém věku. „Tyto osoby opouštějí systém školství a vstupují do dospělosti. A služeb a aktivit pro dospělé autistické osoby není mnoho. Je proto třeba posilovat podporu v oblasti jejich zaměstnávání a trávení volného času. S potřebou osamostatňování se mladých dospělých pak souvisí možnost najít si adekvátní bydlení,“ uvedl Panáček.

Pro Moravskoslezský kraj je přitom podpora služeb pro lidi s PAS jednou z priorit v oblasti sociálních služeb. „Jejich kapacita pro tuto cílovou skupinu je meziročně navyšována na základě zjištěné potřebnosti. Zatímco v roce 2021 dával kraj na služby pro tuto skupinu 268 milionů korun, letos už to bylo například téměř 300 milionů,“ uvedla mluvčí hejtmanství Miroslava Chlebounová.

Příští rok se například chystá otevření Domova Mikasa pro život lidí s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči. „I to je oblast, kde pokulháváme. Na osm volných míst máme více než třicet zájemců. A přicházejí další žádosti,“ doplnil Panáček.

