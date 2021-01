Otužování, hubnutí a jiné výzvy: volte takové, které jsou reálné a baví

, aktualizováno 0:55

Zhubnu, začnu se otužovat, přestanu kouřit, nebudu pít, naučím se cizí jazyk. To je jen malý výčet toho, co na přelomu roku obvykle sami sobě slibujeme. Často to však po pár dnech či týdnech vzdáme. Pokud si ovšem dáme reálné cíle a bude nás pohánět vnitřní motivace, mohou nám krátkodobé výzvy přinést dlouhodobé výsledky.