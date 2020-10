Dřív jsem doma snědla všechno, co mi přišlo pod ruku, dnes je to pryč

„Moje hubnutí začínalo tradičně na Silvestra, kdy jsme si s kamarádkou říkaly, že v novém roce určitě zhubneme. Ty Nové roky, kdy jsem předsevzetí nedodržela, bych ani nespočítala. Po všech těch zkušenostech mi jednoho dne došlo, že bez pomoci a kontroly to nikdy nesplním. A tak jsem se objednala na konzultaci do Naturhouse,“ vypráví Lenka, která si v den první návštěvy ještě nechala na oběd dovézt vepřové grilované koleno a celé ho snědla. Řádně „posilněná“ potom vyrazila do poradny.

Lenka Kozáková před proměnou

„Musím přiznat, že výživová poradkyně můj pohled na hubnutí změnila. Dozvěděla jsem se, že není dobré držet dietu tak, jak ji klasicky známe, ale důležité je naučit se správně stravovat. A díky tomuhle přístupu šlo všechno lépe. Vůbec jsem neměla hlad jako při dietách, které jsem dřív vyzkoušela. Poznala jsem řadu nových a pestrých jídel, o kterých jsem do té doby neměla ani ponětí. Životní styl jsem měnila zvolna, bylo mi jasné, že kdybych na to šla rychle, rychle bych taky skončila,“ přiznává žena narozená ve znamení Blíženců, která vyznává heslo, že s úsměvem jde všechno líp.

„Moje kamarádka mi dřív říkala ‚paní Pelíšková‘. Měla jsem totiž takový zvyk, že když jsem se vrátila z práce domů, snědla jsem vše, co mi pod ruku přišlo, a šla jsem si na chvíli lehnout. S tím jsem musela skoncovat. V první řadě jsem ale začala pravidelně jíst a taky přemýšlet, co si vlastně na ten talíř dávám. Ze začátku jsem na tři měsíce úplně vyřadila alkohol. Dneska už si sem tam dám pro chuť sklenku vinného střiku. Největší problém jsem měla se sladkým, protože sladkosti mám ráda a chyběly mi. Naučila jsem se ale jíst zdravé sladké tyčinky,“ ukazuje nám své oblíbené dobroty Lenka, která měla tu výhodu, že se do změny životního stylu zapojil i její manžel a navíc hubla spolu s kamarádkou.

Svými výsledky inspirovala kamarádky

„Je ale pravda, že se objevily i slabiny. Kamarádka odmítala zapojit do hubnutí pohyb a i já jsem ho do té doby neznala. Možná tak z televize. Hýbat jsem se však chtěla, i když se mi popravdě z té představy dělaly osypky. Našla jsem si však zlatou střední cestu a začala každodenními procházkami. První tři měsíce jsem si stanovila rychlou chůzi, která musela trvat minimálně tři čtvrtě hodiny. Výsledky se dostavovaly a s nimi taky nová motivace. A dokonce jsem inspirovala tři kamarádky, se kterými dnes chodíme na túry a říkáme si ‚Býkovské běhny‘. To podle naší první trasy, kterou jsme chodily směr obec Býkov,“ směje se Lenka, která během těhotenství přibrala 24 kilo.

„Nejvíc spokojená byla tehdy moje maminka, protože jsem jí vylízávala všechny hrnce. To už je ale minulost. Dnes se cítím báječně. Líbí se mi, že jsem víc aktivní, a je příjemné, když si do nákupního košíku vezmu oblečení menší velikosti a nemusím se do něj soukat ‚na sílu‘. A letos v létě jsem si klidně oblékla plavky a konečně jsem se nemusela schovávat do ručníku.“