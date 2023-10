Histaminová intolerance dokáže potrápit. Jak ji poznat

Látka histamin se vyskytuje v celé řadě potravin, ve velkém množství pak v těch fermentovaných, což je například zelenina konzervovaná mléčným kvašením – kysané zelí, okurky. Vysoké množství histaminu mají i ryby, které nejsou konzumovány v čerstvém stavu.

Vaření nemá na obsah histaminu vliv, rozhodující je doba skladování. V čerstvých potravinách je histaminu méně, s délkou skladování množství narůstá. Proto je důležité jíst pouze čerstvé potraviny, vyvarovat se přihřívaného jídla, všímat si expirační doby výrobků a upřednostnit potraviny co nejčerstvější.

Lidé s histaminovou intolerancí by proto měli ze svého jídelníčku naprosto vyloučit rybí konzervy. Potíže vyvolávají i fermentované trvanlivé salámy, zrající a plísňové sýry, čokoláda nebo kakao, výrobky obsahující droždí a také víno a pivo.

K čemu je vlastně histamin?

Je důležitý pro velké množství tělesných funkcí. V imunitním systému je důležitým hráčem při alergických reakcích a při poranění, v mozku ovlivňuje přenos signálů a v žaludku spouští uvolnění žaludeční kyseliny, důležité pro trávení. Ovšem všeho moc škodí.

Kýchání i bolest břicha

Zvýšené množství histaminu se může například projevit jako alergická vyrážka bez zjevné příčiny, v mozku zase může způsobit útlum projevující se únavou a v žaludku zvýšenou produkci kyseliny, a tedy pálení žáhy a s ním spojenou bolest břicha.

Objevit se může také průjem, akutní dýchací obtíže, rýma, kýchání, pokles krevního tlaku, bolesti hlavy. V některých případech může být histaminová intolerance spouštěcím faktorem pro alergické astma.

Pomůže dieta

Důležité je, aby vše, co jíte, bylo co nejčerstvější a co nejméně zralé. Ze stravy je třeba vyloučit především potraviny a nápoje, po kterých člověk prakticky vždy pozoruje potíže.

Ten, kdo trpí pocitem, že má projevy „skoro po všem“, by měl krátkodobě vyzkoušet přísnější dietu. Pokud nastane významné zlepšení, může postupně pomalu zařazovat další potraviny, vždy jen po jedné, a sledovat případné projevy.

Co tedy bez obav jíst? Obecně zeleninu (výjimku tvoří lilek, špenát, avokádo, rajčata), hrušky, banány, bílé hrozno bez pecek, žlutý meloun a další čerstvé ovoce, ne přezrálé! Rýži a bezvaječné těstoviny, ovesné vločky, brambory, čerstvé mléko, čerstvý sýr typu cottage, neochucený jogurt z plnotučného mléka, maso – čerstvé, libové, bez šlach, nemleté, nebalené vakuově, ideálně bílé ryby, vždy ale co nejčerstvější. Pít můžete vodu, neochucenou minerálku, zelený či mátový čaj, kávu.

Rizikové potraviny

Jakékoli přezrálé, či dokonce nahnědlé ovoce, větší množství vodního melounu, citrusové plody, papája, ananas, švestky, kiwi, sušené či kandované ovoce.

Je dobré se vyhnout i komerčně vyrobenému pečivu s kvasnicovým extraktem, průmyslově vyráběným mléčným výrobkům, ochuceným jogurtům, zrajícím, kozím a taveným sýrům, tofu, fetě, sójovému mléku. A také uzeninám, ořechům, marmeládám, kompotům, čokoládě a dalším sladkostem. A ideálně samozřejmě alkoholu!