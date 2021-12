Potravinová intolerance umí znepříjemnit život. Jak ji poznat a léčit?

Co si pamatovat I když se symptomy potravinové intolerance různí, nejčastěji se týkají trávicího nebo dýchacího ústrojí. Na nesnášenlivost potravin vás tak může upozornit například průjem, nadýmání, vyrážka, bolesti hlavy, ale také nevolnost, únava, bolest břicha, rýma či pálení kůže. Základním diagnostickým postupem, jak odhalit „citlivost“ na některé látky, je takzvaná eliminační dieta. Spočívá ve vyřazení látek, které nejčastěji způsobují intolerance, z jídelníčku. Poté je do stravy zařazena postupně každá potravina samostatně, přičemž se sledují příznaky. Pokud ji odhalíte už napoprvé, přesto s dietou nepřestávejte. Proč? Ačkoliv to není časté, můžete mít intolerancí několik!