Stárnutí jsem nezvládala, říká čtyřiasedmdesátiletá zpěvačka z Blondie

Ve své nové knize s názvem Face it se svěřila, jak od začátku počítala s tím, že jako veřejně známá osobnost bude muset na svém vzhledu pracovat mnohem víc.

„Na injekcích s botoxem nevidím nic velkolepého a zásadního. Proč to skrývat? Je to jen další krok v péči o sebe sama. Stejně jako očkování proti chřipce,“ myslí si. Podle ní by člověku ostatní lidé neměli mluvit do jeho osobních rozhodnutí. „Pokud vám pomůže plastická operace a budete se po ní cítit lépe po fyzické a psychické stránce, pak do ní jděte a nehleďte na druhé,“ svěřila se pro Daily Mail.

Debbie se svým vzhledem dělala, co mohla. Nechtěla vypadat nepřirozeně a s botoxem a faceliftem přestala, když už to začalo být na hraně. Jak sama říká, stále má někdy horší a lepší dny a svůj vzhled řeší i krátce před pětasedmdesátými narozeninami.

„Nikdy jsem si nemyslela, že jsem dokonalá. Stále jsem o svém vzhledu pochybovala. A to i v mládí a proces stárnutí jsem nezvládala,“ sdělila. Stárnutí prý nebylo tím nejhorším, čemu musela v životě čelit. Nerada vzpomíná na dobu, kdy žila v New Yorku a před zraky jejího partnera ji ve vlastním bytě znásilnil člověk, který je přišel vykrást.

„Znásilnil mě s nožem u krku, poté mi řekl, ať se laskavě jdu umýt. Některé okamžiky v životě by člověk rád vymazal stejně jako vrásky,“ zavzpomínala na otřesný zážitek.