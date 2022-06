Nepleťte si alergii a nachlazení. Tipy, jak nemoci odlišit

Alergie, nebo nachlazení? To se přece pozná, ne? Pro mnoho lidí to však není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Jak si symptomy, které vás právě trápí, správně vyložit? Poradíme vám, na jaké příznaky si dát pozor.