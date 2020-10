Vyšívání jizev Micka Jaggera není žádná legrace, směje se šička panenek

České ženy si umějí ušít leccos od ubrusu po kabát. Jak ale vznikl nápad šít „portrétní“ panenky?

Na začátku to vlastně nebyla panenka, ale chuť ušít mému malému synovi nějakou pěknou hračku. Něco, s čím by si rád hrál a rozvíjel přitom jemnou motoriku. Vytvořila jsem mu takovou barevnou didaktickou hrací deku se spoustou různých interaktivních prvků a docela se to chytilo. Když pak šel synek poprvé do mateřské školy, bála jsem se, jak bude snášet odloučení od rodičů, a tak jsem po pozitivní zkušenosti s první ušitou hračkou vytvořila nás rodiče jako panenky, které si vzal první den do školky s sebou, aby nás měl pořád u sebe.