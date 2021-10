Zahrádkářská kolonie v Olomouci bude na prodej, lidé se obávají výstavby

„Probíhá nezbytná příprava předcházející každému prodeji. Po ověření trvalé nepotřebnosti a převoditelnosti nemovitého majetku musí záměr odsouhlasit správní rada,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Zpráva vyburcovala zahrádkáře i obyvatele okolních městských částí, kteří nechtějí o kolonii založenou v roce 1968 přijít. Proto vznikl i spolek Zahrádky Hejčín a lidé začali podepisovat petici za zachování zeleně a zahrádek. Zatím jsou pod ní stovky podpisů.



„Je nepochybné, že s jakoukoliv výstavbou na pozemcích zahrádky zaniknou,“ obává se předsedkyně spolku Dagmar Beníková, která žije v ulici Na Trati téměř dvacet let a zahrádky má před domem.



„Jak jsme se v minulosti přesvědčili, i v úzkém pásu podél železniční trati se dá stavět, viz nedaleký projekt Silo Tower, školka, dva bytové domy – vše od jednoho developera,“ poznamenala.

Územní plán v lokalitě připouští až čtrnáct metrů vysoké budovy. „Oprávněně se obáváme, že v místě vznikne například bytový dům, který nejenže změní ráz krajiny a částečně venkovský charakter čtvrti, ale také přijde problém s parkováním, mobilitou obyvatel a zcela zmizí místní zeleň,“ varuje Beníková.

Spolu s ostatními proto chce, aby město buď parcely vykoupilo, nebo v lokalitě změnilo pravidla pro výstavbu tak, že tam zůstane veřejná zeleň.

Město pozemky nekoupí

Správce dráhy už má několik zájemců o parcely, nejdříve ale nabídl pozemky Olomouci. „Rada města se nabídkou zabývala na svém zasedání 24. května a podání žádosti o koupi pozemků neschválila. Protože žádný ze žadatelů nesplňuje podmínky pro přímý prodej, musí být proveden formou veřejné soutěže,“ uvedl Gavenda.

„Konečný souhlas je dán usnesením vlády na základě žádosti předložené prostřednictvím ministerstva dopravy,“ doplnil mluvčí. Až poté lze vyhlásit veřejnou soutěž. Kdy se tak stane, zatím není jasné.



Podle radnice však nabídka Správy železnic byla jen obecná a bez odhadu ceny. Radní ji nicméně nepřijali i z jiných důvodů.

„Neměli jsme tam žádné rozvojové plány. Navíc nám chybí asi sto milionů korun na výkupy pozemků, přičemž potřebujeme vykupovat plochy pro třetí etapu tramvajové trati za asi 25 milionů korun. Už dvakrát jsme to odsunuli,“ řekl náměstek primátora Matouš Pelikán.

Stejně tak chce podle Pelikána město koupit pozemky u letiště v Neředíně pro depo dopravního podniku. „Nechtěli jsme částku na výkup pozemků navyšovat,“ podotkl s odkazem na růst cen.



Vedení města nechce opakovat problémy

Vedení města také nechtělo opakovat zkušenost, kdy se jednání se zahrádkáři na jihu Olomouce u řeky Moravy o přestěhování jejich osady na jiné místo kvůli protipovodňovým úpravám dost komplikovala.



„Pokud bychom pozemky u trati vykoupili a nechali tam zahrádkáře za pět korun za metr, nikdy by se nám to nemohlo zaplatit,“ sdělil Pelikán.

Podle něj se sice město nemůže chovat jen ekonomicky, kvůli řadě důvodů však rada jednomyslně řekla, že o tom město dál jednat nebude. „Vznik petice ale znamená další vývoj,“ upozornil Pelikán s tím, že pokud bude městu doručena, budou se jí úředníci zabývat.

I v případě, že by Olomouc skutečně začala připravovat změnu územního plánu, zpracování by pravděpodobně zabralo dost času. „Je to proces trvající třeba dva roky,“ uvedl náměstek. Zmínil také možnou náhradu škody majiteli pozemku za zmařenou investici.

„Z postoje představitelů olomoucké radnice jsme velmi zklamaní. Naše návrhy a připomínky přešli bez jakéhokoliv hlubšího zkoumání věci. Radnice zcela nedostatečně podporuje obnovu a údržbu menší městské zeleně, téma pro ni zřejmě není zajímavé a jediné její snahy se točí kolem velkých městských parků,“ komentovala situaci Beníková.

Připomenula také, že část zahrádek může zmizet i na druhé straně železniční trati, kde soukromý investor připravuje projekt nazvaný koleje Kašparova.