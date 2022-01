Olomoučané musí bruslit jinde, na tamním zimním stadionu téměř nemají kdy

Bruslení neúspěšně plánovala na začátku ledna třeba Olomoučanka Eva Lebedová, zlepšení se navíc nekonalo ani v dalších dvou týdnech.

„Překvapilo mě, že to nejde. Na stránkách zimního stadionu byly pod odkazem Veřejné bruslení informace k sezoně 2019/2020. Pak jsem zjistila, že rodin, které předpokládaly, že by se ve stotisícovém městě dalo veřejně bruslit, bylo víc. Jezdí kvůli tomu například do Hluboček či do Velké Bystřice, zkrátka jinam,“ řekla.

„Vzhledem k tomu, že se městský stadion platí i z veřejných peněz, je to docela smutné,“ dodala.

Zimní stadion si od města pronajímá hokejový klub HC Olomouc. Město s ním loni v červnu uzavřelo dohodu o doplňkovém užívání haly, která se zabývá i podmínkami veřejného bruslení.

Nájemce se podle ní zavazuje při plánování využití ledové plochy vymezit čas také pro veřejnost. Rovněž má městu v co možná největší míře nabízet její veřejné využití mimo dobu potřebnou pro utkání či tréninky jednotlivých mužstev.

„Z toho pak vyplývají aktuální rozpisy veřejného bruslení, které zájemci najdou na webu zimního stadionu. Zohledňují možnosti krajského města, kde probíhají soutěžní utkání či tréninky, taková je prostě realita,“ uvedla mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Možnosti jsou omezené, brání se město i klub

Například minulý týden ve čtvrtek nabízel rozvrh hodinu veřejného bruslení od čtvrt na osm večer a pak o víkendu každý den po hodině ráno a odpoledne nebo večer. Další časy jsou opět až o nadcházejícím víkendu.

„Jediná ledová plocha v krajském městě neumožňuje to, co bychom si všichni přáli – více prostoru pro bruslení veřejnosti. Podobná situace, která nabízí srovnání, je také například na olomouckém plaveckém stadionu,“ podotkla Štědrá.

Větším zájmem, než jsou možnosti krytého kluziště, vysvětluje málo času pro veřejnost i hokejový klub. Nejde podle něj ani stanovit pevné časy.

„Bohužel, kvůli epidemiologické situaci v České republice a také vzhledem ke skutečnosti, že náš klub, respektive celá Olomouc, disponuje pouze jednou ledovou plochou, na které se navíc kromě Extraligy ledního hokeje koná i dalších deset mládežnických soutěží, vystoupení v krasobruslení či soutěž para hokejistů, dochází často ke změnám termínů. Garantovat pravidelný čas pro veřejné bruslení tak není možné,“ sdělil marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

V Přerově veřejné bruslení garantuje smlouva

Zájemci o bruslení nicméně upozorňují, že na komerční pronájmy v rozvrhu prostor je.

„Svůj čas mívá vyblokovaný třeba Oriflame, Lobster nebo armáda. Vše tedy není obsazené sportovními skupinami. Volná místa jsou, ale ne pro veřejnost,“ upozornila Lebedová.

V jiných městech, jako je Uničov, Přerov nebo Prostějov, s časy pro veřejnost také bojují. Prostor ale dostane.

„Máme s městem uzavřenou smlouvu o obecném hospodářském zájmu. Je v ní specifikováno, kolik procent času bychom měli pronajmout pro veřejnost kromě ekonomicky činných pronájmů, kdy jde většinou o hokej, amatérské hokeje a podobně,“ přiblížil třeba jednatel městské společnosti Sportoviště Přerov Jaroslav Hýzl.

S hokejisty se podle něj daří vždy měsíc předem domluvit. „Míváme otevřeno denně od šesti hodin, někdy až do jedenácti večer. Hokejisté by si rádi vzali úplně všechno, což by pro nás bylo jako stálá platba i výhodné, ale jelikož je to zimní stadion města, automaticky dáváme i hodiny veřejnosti,“ doplnil Hýzl.

Město prodloužilo platnost voucherů na sport

V Olomouci mohli v minulosti bruslaři v zimě dočasně využívat ještě menší ledovou plochu na Dolním náměstí, která byla součástí vánočních trhů. V nové smlouvě na pořádání trhů už se ale atrakce neobjevila. Šlo o výsledek letitých debat o nutnosti ochrany památek v historickém jádru města a rovněž reakci na časté stížnosti lidí z okolí.

Kluziště by se nicméně mohlo v budoucnu v předvánočním a vánočním čase objevit jinde.

„V úvahách byl například prostor tržnice nebo areál výstaviště Flora. V letošním roce tomu ale nenahrávala pandemická situace,“ přiblížila Štědrá.

Olomouc také loni v září spustila program Aktivní město, ve kterém rozděluje až milion korun. Rodiče mají příležitost využít poukaz v hodnotě dvě stě korun na vstup, nákup permanentky nebo výpůjčku vybavení na pěti místech, mezi nimi i zimním stadionu.

Tam však od začátku veřejného bruslení v říjnu příliš mnoho příležitostí nebylo. Rodiny proto může těšit, že radnice prodloužila platnost vydaných voucherů do všech zařízení do konce letošního června.