Olomouc na jaře zahájí parkovací revoluci zdražením, nové zóny přidá za rok

S vyššími cenami se řidiči setkají na jaře ve středu města v nově zřízených parkovacích zónách A a B, jež budou zahrnovat pěší zónu a historické centrum, zhruba vymezené parky. Ze současných 30 korun za hodinu stání v obou zónách se sazba zvedne na 100 korun v pěší zóně A a na 40 korun v historickém centru, tedy zóně B.

Zároveň strážníci začnou testovat nový způsob kontroly, zda řidiči zaplatili. Budou využívat auto vybavené kamerami, které automaticky rozpoznají registrační značky.

Podstatná část nové parkovací politiky má v centru Olomouce podle dokumentů na webu města začít platit od července. Bude ale záležet na tom, jak rychle půjde technická příprava novinky, od níž si radnice mimo jiné slibuje méně aut parkujících v ulicích v historickém jádru.

Jednou ze zásadních věcí, které je potřeba nachystat, je spisová služba. Město totiž musí vysoutěžit novou, i když původně to vypadalo, že bude možné využít stávající správu dokumentů.

„Musí být propojená se systémem městské policie a fungovat, protože se dá očekávat, že jednorázově půjde o desetitisíce zaregistrovaných vozů. Ukázalo se, že dokud nebude funkční, nemá cenu nový systém zavádět,“ řekl primátor Miroslav Žbánek.

Karta pro místní: první za 2 tisíce, další za 16

Vše má být hotové během příštího roku. I pokud by vše šlo bez komplikací, které se u podobně velkých projektů často objevují, chce město zavádět novou parkovací politiku postupně.

„Je to drahé, musejí se vyřešit dopravní režimy a značení. Dělat to celé za dvacet milionů ze dne na den a pak zjistit, že nám nefunguje systém a občané se nezaregistrují, to raději budeme vše připravovat rok a s nějakým testováním. Aby z toho nebyla ostuda jak z dálničních známek,“ uvedl primátor.

Lidé s trvalým či přechodným bydlištěm budou mít nárok na rezidentní kartu, v centru za ni ročně dají dva tisíce korun za první auto a šestnáct tisíc za každé další.

Začalo se nočním omezením pro dodávky

První dílčí úpravy už platí nyní – v listopadu například začal pilotní zákaz nočního parkování dodávek. Vozy nad 2,1 tuny tak nyní nesmí zůstávat v čase od 19 do 6 hodin v území vymezeném ulicemi Hněvotínská, Okružní, třída Míru a Foerstrova.

„Při nočním sčítání v průběhu týdne v uvedené lokalitě se ukázalo, že se jedná o zhruba sto dodávek denně,“ nastínil dopravní specialista Vojtěch Holý z odboru dopravy a územního rozvoje magistrátu.

Ne všichni ale považují omezení firemních vozů za dobrý krok. Dodávky se podle kritiků jen přesunuly na místa, kde zatím stát mohou.

„Nezmizí, budou prostě jinde. Navíc majitel dodávky ráno nasedne do svého auta, dojede k ní, tam zaparkuje, vezme si dodávku a pojede pracovat. Tím zaplaví přilehlé zóny auty, která měla stát jinde,“ upozornil například na Facebooku města Tomáš Jánský.

Lidem z Kopečku zaplatí parkovné centrum

Příští rok chce radnice rovněž zřídit fond mobility, v němž bude shromažďovat všechny peníze vybrané za parkování. Počítá s tím, že ročně může vybrat zhruba 90 milionů korun.

V začátcích mají finance posloužit k rozběhnutí a údržbě parkovacího systému, později také na výstavbu parkovacích domů a ploch, dále na vylepšení zastávek MHD nebo zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

Další etapa změn přijde v roce 2023, kdy mají přibýt zóny placeného parkování i v širším okolí centra a na sídlištích. Obyvatele přijdou parkovací karty na šest set a sto korun ročně za první vůz, pro další už to bude deset až dvanáct tisíc.

Původně plány města zahrnovaly také jedno z pěti v budoucnu zpoplatněných parkovišť na Svatém Kopečku, u fotbalového hřiště. V listopadu ale zastupitelé rozhodli, že ho převedou tamní základní a mateřské škole ve Dvorského ulici. Převážná část peněz, jež bude vybírat zoologická zahrada, půjde na opravu roky zanedbávané budovy u hřiště.

Místní změnu vítají, protože na Kopečku chybí prostory, do kterých by se vešlo větší množství lidí a mohly se tam pořádat třeba plesy. Škola má navíc šanci získat na projekt komunitního centra dotace v řádu až desítek milionů.

„Chystá se studie a následně projekt na rekonstrukci budovy s využitím pro školu, družinu, spolky a obyvatele. Peníze zůstanou na Kopečku a budou směrovány přímo do území a objektu, kdežto v současnosti je vybere městská správa nemovitostí a použije je na něco jiného,“ pochvaluje si změnu předseda komise městské části Michal Krejčí.