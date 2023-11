Olomoucká galerie nabízí přehlídku britské figurativní malby

Při výběru autorů pro výstavu nazvanou New Positions in British Painting, jež končí ve čtvrtek 23. listopadu, hrál podle kurátorky Jane Nealové roli nejen jejich um, ale i to, že každý z nich zaujímá v rámci současné ostrovní malby jedinečnou pozici.

„Tom Anholt, Jessie Makinson, Justin Mortimer, David Brian Smith a Caroline Walker patří bezesporu mezi nejtalentovanější, nejosobitější a nejvlivnější malíře, kteří dnes ve Velké Británii působí,“ uvedla Nealová.

Figurativní malba prošla ve Spojeném království v uplynulých desítkách let bouřlivým vývojem. Zatímco v 80. letech byla prakticky prohlášena za mrtvou, přesto ji skupina zastánců udržela při životě a v novém tisíciletí přišla i díky rozvoji moderních technologií nová vlna zájmu.

A to především s rozšířením chytrých telefonů s fotoaparáty a dostupností počítačových programů umožňujících tvořit digitální umění z nekonečné databáze obrázků.