Amatéři i umělci. Ojedinělé Jesenické sdružení výtvarníků oslavilo sedmdesátiny

Prověřit své schopnosti do terénu vojenského prostoru Libavá se letos již podruhé vydalo na 150 členů aktivních záloh...

Na paletě uchopí dvě cihly najednou, sám na ně nastříkne zdicí pěnu a s maximální přesností je uloží do rozrůstající se...

Židovská komunita v Bronxu, na divadle stojí talent proti ortodoxní víře

Do newyorského Bronxu 50. let 20. století do ortodoxní židovské komunity zavede diváky první premiéra nové sezony a...