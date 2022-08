Stavěl za naše peníze, teď nás tlačí do kouta, kritizují lidé developera

Vizualizace i poloha bytového domu se dvěma desítkami bytů plánovaného na rohu Žilinské a Dvořákovy ulice oslovila řadu zájemců. První zálohy složili někteří z nich hned v roce 2019, kdy se projekt rozběhl.

Rezervační poplatek byl sto tisíc korun, následovaly dvě třetinové splátky. Někdo tehdy přes realitní kancelář pořizoval byt za čtyři miliony, jiný třeba za šest.

„Koupili jsme v roce 2019, dokončení mělo být v květnu 2021. Teď bude podle nejnovějších inzerátů hotovo v únoru 2023. Dva roky zpoždění,“ popsala jedna z kupujících. Ta chce stejně jako další, s nimiž MF DNES mluvila, zůstat v anonymitě, redakce ale jejich jména zná.

„Firma navíc upravuje dispozice bytů bez vědomí klientů. Mění třeba terasy na zimní zahrady, za což požaduje doplatky v milionových částkách. Uváděné nové metry čtvereční přitom nedávají smysl, velikost bytů zůstala stejná,“ upozornila.

Za projektem dvou bytových domů pojmenovaných Vila Armida stojí společnost Rezidence Dvořákova. V prvním domě už je několik bytů obydlených a přes všechny potíže by se rádi nastěhovali i jejich budoucí sousedé z Armidy II.

„Chceme byty dodělat. I kdyby nám vrátili peníze, co si nyní v podobné výměře koupíme? Znehodnotili nám je, vlastně jsme jim na tři roky bezúročně půjčili. A firma nás teď tlačí do kouta, neboť když nás vystrnadí, dostane za ty byty o tři čtyři miliony víc. Peníze nevrací a ještě to prodá, možná už nyní prodává i naše byty. Lidé už se kvůli tomu začali soudit,“ řekl další z těch, již už měli na adrese Žilinská 7 bydlet.

Část budoucích majitelů přitom kvůli koupi prodala svůj předchozí byt a teď si platí podnájem.

Běží první soudy, pohledávky řeší i dodavatelé

Jednatelem firmy Rezidence Dvořákova je olomoucký podnikatel Karel Kubík. „S jednotlivými klienty z projektu Armida II. vše řešíme individuálně bez médií,“ reagoval na dotazy MF DNES.

Klienti to však popírají. „Neřeší s námi nic, nekomunikuje,“ uvedla jedna z nich.

Několik lidí už se soudí kvůli penále, jež činí 0,05 procenta z celkové ceny bytů za den. Podle sdělení účastníků developer dva soudy prohrál a třetí byl odročen, o kauzu se dle nich též začala zajímat policie, jež některé z kupců kontaktovala.

Jak je navíc patrné z insolvenčního rejstříku, své pohledávky vymáhaly také některé firmy spojené se stavbou. Společnost Rezidence Dvořákova nicméně tvrdí, že jde o účelové a předem připravené šikanózní insolvenční návrhy.

Vše se chystá prověřit také stavební úřad

Dosud nezkolaudovanou stavbu prověří i úředníci magistrátu. „Stavební úřad provede v srpnu prohlídku a zkontroluje, zda je vše prováděno podle projektové dokumentace,“ sdělila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

„V závislosti na výsledku bude dál postupovat dle stavebního zákona. Pokud bude zjištěno provedení změn, k nimž bylo potřeba povolení, zahájí úřad řízení o jejich odstranění,“ dodala.

Stavba bytových domů na sebe strhla pozornost už před zahájením, na pozemku totiž předtím stála vila, jež byla zbourána. Ohlas v posledních měsících vzbudily i záměry stejného investora Rezidence Kašparova či Rezidence Bořivojova.

V prvním případě šlo o projekt dvou budov se zhruba sto třiceti byty pro studenty, vzniknout měly u plaveckého bazénu. Proti se ale postavila kromě lidí z okolí i radnice a nakonec vše zastavil krajský úřad.

V Bořivojově ulici Kubík zamýšlí, jak nedávno MF DNES informovala, nahradit starou vilu bytovým domem a už získal územní rozhodnutí. I v tomto případě se ozvali sousedé, kteří upozorňují na chatrný stav nezabezpečené budovy, jenž byl podle nich vytvořen záměrně. Také tentokrát se přidalo vedení města, podle nějž se plánovaný velký dům do zástavby rodinných domů nehodí.