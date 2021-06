Z milionu dolarů za lustr do Mekky my neměli nic, vzpomíná sklář z Rapotína

Jak padlo rozhodnutí stát se sklářem?

V roce 1960 jsem končil petrovskou osmiletku. I když jsem ze sklářského rodu, chtěl jsem se vyučit automechanikem. Nabídka ze školy ale byla pouze na tři obory – zemědělství, hornictví nebo sklářství. Když jsem nemohl být automechanikem, tak jsem si řekl, že se vyučím sklářem, a šel se učit do Valašského Meziříčí. Mohl jsem tak pokračovat v rodinné tradici, která je velmi bohatá. Náš rod se věnoval sklářství už od roku 1870, můj dědeček byl zkušeným sklářem na Českomoravské vrchovině. Do Rapotína ho pozval spolu s dalšími skláři majitel tamní hutě Josef Schreiber. Postavil nejen byty pro zaměstnance, ale také sklářskou školu, do které chodil i můj otec.

Na košili jsem měl každý den mapu ze soli, jak jsem se potil. Zařekl jsem se, že to musím vydržet. František Kašík sklář