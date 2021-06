Padesát let pracoval ve sklárně, nyní se zasloužil o vznik muzea v Rapotíně

Sklář tělem i duší se ke sklu už nevrátil František Kašík stojí za vznikem Muzeu rapotínské sklárny v Rapotíně na Šumpersku. Ve spolupráci s obcí vyrostlo v bývalé administrativní budově skláren. „Byť se kapitola dlouhá 180 let uzavřela, pořád je co připomínat. Jsem rád, že se podařilo muzeum vybudovat. Velký dík patří obci,“ říká sklář, který napsal knihu o historii podniku nazvanou Rapotínská sklárna 1829 – 2009. Kašíkův rod se řemeslu věnoval už od roku1870. On sám strávil ve sklárně téměř padesát let, když v ní začal pracovat v roce 1960. Začínal jako foukač, později se vypracoval na mistra, vedoucího provozu a do důchodu odcházel z postu náměstka ředitele. „Chybělo asi půl roku, abych oslavil padesát let ve sklářství,“ říká Kašík. Jeho dědeček byl zkušeným sklářem na Českomoravské vrchovině. Do Rapotína ho pozval spolu s dalšími skláři majitel rapotínské sklářské hutě Josef Schreiber. Kašík připomíná, že Schreiber sklárny neustále rozvíjel a přispíval k rozvoji obce. „Postavil nejen byty pro zaměstnance, ale také sklářskou školu, do které chodil i můj otec,“ připomněl Kašík, který v době zániku fabriky učil budoucí skláře na Střední odborné škole Šumperk.