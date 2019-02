Konec moknutí. Cestující schová u prostějovských lázní nový terminál

„Je to ostuda. Je to nepěkné a chtělo by to změnu. Jedinou výhodou je, že hned vedle je malá hospůdka, kde si lze čekání na autobus zpříjemnit,“ zhodnotil nevyhovující situaci například Dušan Pořízka, který od prostějovských lázní jezdí na svou chalupu do nedaleké Stínavy.

Na základě podobných stížností radnice už před dvěma roky začala uvažovat o stavbě moderního autobusového terminálu, nyní projekt konečně dostal konkrétní podobu a výstavba dopravního terminálu na Floriánském náměstí začne již v dubnu.

„Akce spočívá v přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavovy. Dojde také k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy,“ popsal primátor Prostějova František Jura.

„Podél komunikace v ulici Hliníky pak vznikne kolmé a šikmé parkovací stání a v místě přechodu stezky pro cyklisty vybudujeme vyvýšený práh pro zpomalení dopravy,“ dodal.

V prostoru před městskými lázněmi, kde nyní zastavují autobusy městské hromadné dopravy, vznikne zastřešená plocha s nástupištěm a zázemím pro terminál včetně moderního informačního systému. Ten se bude skládat ze souhrnného dvanáctiřádkového panelu v čekárně a jednotlivých označníků zastávek, ve kterých budou informační třířádkové textové panely.

„Celé Floriánské náměstí se dočká obnovy. Součástí bude i rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty, tras pro pěší a kompletní úprava veřejného prostoru. Od projektu si slibujeme, že se přepravní vazby tohoto uzlu, který je obsluhován téměř čtyřmi stovkami spojů denně, zefektivní. Významnou měrou se také zvýší bezpečnost dopravy,“ dodal náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Terminál za 30 milionů se začne stavět v dubnu

Akci podporuje největší autobusový dopravce FTL Prostějov. „Bude tam mnohem víc místa než nyní. Hliníky původně byly jen dočasné řešení a už přestávají stačit. Pro cestující je to nedůstojné,“ přiznal člen představenstva firmy Jiří Hloch.

Radnice předpokládá, že stavět se začne letos v dubnu, konec prací je plánovaný na přelom srpna a září. Cena je přes 29,1 milionu korun bez DPH.

„Stavba bude rozdělená do čtyř na sebe navazujících etap tak, aby byl průběžně zajištěn provoz dotčených komunikací,“ ubezpečil náměstek Rozehnal.

Město požaduje pevné záruční doby, kvalitu zaručenou zálohou ve výši pěti procent z ceny a pojištění ve výši 10 milionů korun.

„S ohledem na charakter a rozsah zakázky nebude využita elektronická aukce. Stavební práce budou financovány z prostředků města a spolufinancovány z dotačních prostředků IROP olomoucké aglomerace,“ sdělil Rozehnal. O dotaci z Evropské unie ve výši 26,2 milionu korun již radnice požádala.

Prostějov už nedávno dobudoval hlavní autobusový terminál u vlakového nádraží, kde vznikly cykloboxy také přibyla třeba informační tabule. Ta je propojená s dispečinkem dopravce a cestující tak mají okamžité informace o svých spojích. Stavba přišla na necelé dva miliony korun.