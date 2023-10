Pavlova návštěva Olomouckého kraje pokračuje i v papírně, skončí na velitelství

Prezidentský program začne v devět ráno návštěvou areálu továrny jesenické firmy Woox, která vyrábí a prodává například flanelové košile. Ty se staly během volební kampaně jedním z Pavlových symbolů. Odtud zamíří prezidentský pár do základní školy ve Vápenné.

Následovat bude oběd se starosty Jesenicka a Šumperska v Loučné nad Desnou a poté odpoledne návštěva ruční papírny ve Velkých Losinách.

Posléze Petr Pavel absolvuje tiskový brífink a nakonec ještě debatu s příslušníky olomouckého Velitelství pozemních sil armády.

Dvoudenní návštěvu regionu zahájil prezident v pondělí ráno oproti svému předchůdci Miloši Zemanovi poněkud netradičně na olomoucké filozofické fakultě, kde se setkal s vedením a debatoval se studenty. Teprve poté zamířil na hejtmanství, jež dříve bývalo první zastávkou.

30. října 2023

První dáma Eva Pavlová měla v pondělí dopoledne zčásti vlastní program, otevřela v olomoucké Pevnosti poznání Centrum pro řešení konfliktů a mediaci. Zřídila ho právnická fakulta Univerzity Palackého, zaměřeno je na řešení konfliktů, mimosoudních metod řešení sporů, vyjednávání a mediaci.

Odpoledne se pak prezidentský pár přesunul na Jesenicko, kde absolvoval setkání s patrioty a poté debatu s lidmi v javornickém kulturním domě. Odpověděl při ní mimo jiné na otázku ohledně tunelu pod Červenohorským sedlem. „Při stávající legislativě a pokud by byly zdroje, tak je to otázka deseti a více let. Ale zdroje jsou otázkou výkonnosti celé naší ekonomiky; na velké projekty asi v následujících letech příliš nezbude,“ nepotěšil tazatele prezident.

Pavel od lednového zvolení prezidentem navštívil přes polovinu krajů. V návštěvách chce pokračovat i poté, co objede všech čtrnáct.