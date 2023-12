Přerov bere pietu vážně, ale ohňostroj nezruší. Je hlavně pro děti, říká primátor

Obdržel jste dopis od ministra Víta Rakušana s doporučením silvestrovský ohňostroj zrušit?

Mám zprávy, že někteří primátoři ho obdrželi, já jsem zatím nic takového nedostal. Nicméně výzvu pana ministra jsem zaregistroval v médiích. Město Přerov pietu bere velmi vážně, nicméně vzhledem k tomu, že náš ohňostroj se tradičně koná 1. ledna v 18 hodin a děláme ho hlavně kvůli dětem, které by půlnoční silvestrovský ohňostroj z pochopitelných důvodů sledovat nemohly, tak tento ohňostroj pořádat budeme.

Jak Přerov uctil oběti střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy?

Po té tragédii jsme přemýšleli, jak uctít památku obětí, a reagovali jsme okamžitě. U budovy naší radnice jsme zřídili pietní místo, kde lidé stále ještě mohou zapalovat svíčky a vzpomínat na oběti. Zrušili jsme dva dny adventního programu na vánočních trzích a ve všech projevech, co jsem měl na Štědrý den na náměstí, jsem vždy žádal občany, ať zůstávají v myšlenkách s rodinami obětí tragédie. Také jsme nabídli Přerovanům, aby v den státního smutku mohli sdílet minutu ticha na náměstí.

Výzvu vyslyšela Olomouc, jinde upravili program Vedení olomoucké radnice oznámilo, že vyslyší výzvu ministra Víta Rakušana a plánovaný ohňostroj přesune na jiný termín, například na oslavy Svátků města, které se konají na začátku června. K rozhodnutí zrušit oslavy přistoupila radnice i kvůli aktuální hydrologické situaci ve městě a okolí, která zapříčinila migraci zvěře. Oslavy příchodu nového roku upravil z důvodu piety též Prostějov. Silvestrovský videomapping, s nímž letos přichází namísto ohňostroje, nechalo město na poslední chvíli upravit a bude k vidění v 17 a 20 hodin. Uskuteční se i odpolední doprovodný taneční program pro děti, který končí v 17:30. Dále zůstane návštěvníkům k dispozici fotokoutek a budou se moci svézt i kočárem taženým koňmi. Naopak doprovodný taneční program pro dospělé, který měl navázat v 17:30, byl zrušen.

Jaká je nyní ve městě nálada? Nebojíte se, že by rány z dělobuchů, petard a rachejtlí mohly lidem evokovat střelbu a stresovat je?

Přípravám ohňostroje jsme věnovali tři měsíce a v Přerově je to takřka kulturní událost. Kulturu jsme kromě piety a státního smutku nechtěli omezovat, protože se tu setkávají rodiny s dětmi, občané Přerova, a myslím si, že to má svůj význam i v těchto těžkých chvílích. Po včerejším apelu pana ministra jsem zaznamenal diskuze na sociálních sítích a většina Přerovanů bere pietu vážně. Přesto se přiklánějí k tomu, aby ohňostroj byl. Bude trvat necelých patnáct minut a i když je trošku hlučnější, nemyslím si, že by měl občany nějak stresovat.

Kde vás zastihla zpráva o útoku střelce a co vás v tu chvíli napadlo? Jak vnímáte názory, že se nám takové události, které se doteď děly ve světě, nevyhnou a budeme si na ně muset začít zvykat?

Já jsem zrovna dvě hodiny před neštěstím projížděl kolem toho místa a napadlo mě, že si člověk ani neuvědomí, že projíždí kolem budovy, kde se pak následně odehraje taková tragédie. Rozhodně bych se ale nechtěl smiřovat s tím, že si budeme říkat, že se nám takové události nevyhnou. Já doufám, že to byla ojedinělá záležitost a že k žádné takové už nedojde. Zasedá krizový štáb na vysokých školách a jak avizovaly, budou zvažovat opatření. Doufám a věřím, že právě tato opatření, která akademická obec zvažuje, budou natolik užitečná, že zajistí, aby k tomu již nedošlo.

Zapalují i dnes lidé na náměstí svíčky a myslí na rodiny obětí?

Ano, přímo před radnicí, kde máme bronzový model města, neustále přibývají nové svíčky. Ty vyhořelé naše technické služby likvidují, ale neustále tu nějaké hoří.

