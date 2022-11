Je výhoda být současně i poslancem, tvrdí nový primátor Přerova Vrána

Funkci oficiálně zastáváte teprve krátce, už jste se rozkoukal?

Zhruba v polovině října jsme měli ustavující zastupitelstvo a hned druhý den jsem šel do kanceláře. První dva dny jsme řešili technické záležitosti, abych měl počítač a kam si sednout. Dále i kanceláře kolegů náměstků a uvolněného radního. Navštívil jsem už i několik odborů. Kvůli tomu, že je náš úřad rozesetý na pěti místech Přerova, jsem ale všechny ještě nestihl. Nicméně působím na úřadě jako radní osm let a jsem rodilý Přerovan, který tu žije, takže se s lidmi z magistrátu už většinou znám.

Ve volebním programu jste deklarovali, že nedovolíte, aby Přerovanům výrazně stoupla cena tepla. Jak toho docílíte?

Osm let jsem předsedou představenstva městské společnosti Teplo Přerov. Jsme distributorem tepla, výrobcem je skupina Veolia, která vlastní přerovskou teplárnu. Uzavřeli jsme s ní desetiletou smlouvu, v níž se cena tepla řídí kalkulačním vzorcem. Je poměrně složitý a sofistikovaný, nicméně vyjednávací pozice města je natolik dobrá, že můžu říct, že jsme opravdu měli minulý rok nejnižší cenu tepla v Česku.

A co výhled na příští rok?

Děláme propočty ceny a samozřejmě se zvedne, ale ne dramaticky jako jinde. Předpokládám, že by to mělo být do dvaceti procent. Opravdu tedy budeme mít pořád jednu z nejnižších částek v republice.

Mezi nejpalčivější problémy Přerova patří doprava. Teď byla otevřena nová část průtahu, takzvaný průpich, rovněž se chystá dostavba posledního úseku D1. To už by městu mělo pomoci.

Pokud se zeptáte kteréhokoliv občana, problém s dopravou zmíní na prvním místě. Za poslední léta se ale udělalo opravdu hodně. Ovšem dostavba dálnice je zásadní. Podle Ředitelství silnic a dálnic by se mělo začít ještě letos. Pak je tu rovněž další a neméně důležitá nová dálnice D55 do Olomouce, kdy první část Olomouc–Kokory se má začít stavět v příštím roce. Se zpožděním by pak měl následovat úsek Kokory–Přerov (podle webu ŘSD je zahájení naplánováno na rok 2025 – pozn. red.).

Projevují se nové dopravní stavby nějak?

Už teď cítíme zvýšený zájem obchodníků, kteří tady chtějí stavět byty. Říkám už dlouho, že Přerov je u Olomouce tak blízko, že lidé z krajského města, kteří nebudou mít tolik peněz, aby si tam koupili nemovitost, budou uvažovat o tom si ji pořídit v Přerově. Dostupnost bude po vzniku D55 řádově v minutách.

Objevuje se i názor, k čemu průpich vlastně je, když město potřebuje hlavně dostavbu dálnic.

Slyším tyto hlasy. Dálnice řeší dopravu ze západu na východ republiky, a aby tudy neprojíždělo tolik aut a těžké kamiony. Přerov ale nemá žádnou dopravní tepnu. Auta, která do města vjet musí, jsou rozeseta po cestách, které k tomu nejsou určeny a dochází tak k jejich ničení. Museli jsme třeba několikrát měnit dlažby a podobně. Průpich pomůže právě v této oblasti.

Na dostavbu D1 se čeká opravdu dlouho. Jaké páky má radnice při jednáních?

Bohužel téměř žádné, nemá je nikdo. Legislativu máme v Česku postavenou tak, jak máme. Ekologičtí aktivisté mohou svými podáními proces blokovat a využívají toho stoprocentně. Nejsme jediné město, kterému se to děje, v poslední době jsme ale asi nejviditelnější, neboť D1 je přerušená na jediném místě Česka, a to tady.

Mezi lidmi rezonuje i téma bezpečnosti a vyloučených lokalit.

Lokalita u nádraží se musí opravdu řešit co nejdříve. Díky průpichu se tady provoz velmi omezil a mám pocit, že se tam zvýšil nepořádek. Budu mluvit s preventisty i asistenty prevence kriminality a chtít znát jejich názor na situaci, která tam podle mého názoru graduje. Dostal jsem též upozornění na zvýšený výskyt drog, tyto informace mám i od policie. To je další velký problém, protože drogy jsou pro mě ve městě nepřijatelné. Pokud jsou tu v takové míře, tak se to musí řešit. Souvisí s nimi totiž další trestná činnost mladých.

Petr Vrána Narodil se 4. ledna 1975 v Přerově.

Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě a Slezskou univerzitu v Opavě – obchodně podnikatelskou fakultu.

V letech 2017 až 2020 a opět od října 2021 je poslancem, kromě toho je od roku 2014 zastupitelem a nyní i primátorem Přerova.

Je svobodný, mezi jeho koníčky patří lyžování, tenis a skialpining.

V létě se lidé zdráhali chodit na koupaliště, neboť někteří nepřizpůsobiví porušovali provozní řád a docházelo ke konfliktům. Dokonce tam odmítly hlídat bezpečnostní agentury. Co uděláte, aby se to příští rok neopakovalo?

Letos, ihned po prvních incidentech, jsme jako město reagovali. Zavedli jsme trvalou přítomnost asistentů prevence kriminality v plaveckém areálu, dále preventivní kontroly strážníků v hodinových intervalech. Dalším opatřením bylo poučení personálu a nastavení pravidel pro vymáhání dodržování provozního řádu. Situace se díky tomu zklidnila. Pro další sezonu předpokládáme zachování opatření již od počátku, abychom problémům preventivně předešli.

Jedním z příslovečných kostlivců Přerova je bývalý hotel Strojař. Co s ním bude?

Hlásí se nám už několik developerů, kteří o něj mají zájem, chtěli by tu postavit byty. Opozice pak volá po tom, aby ho město zrekonstruovalo na bydlení pro mladé. To je jistě důležité, ale Přerov disponuje zhruba 1 400 byty. Některé jsou využité, jiné úplně ne, neboť se nachází v sociálně vyloučených lokalitách, a další průběžně rekonstruujeme. Radnice ovšem nemá finanční prostředky na to, aby plnila funkci developera. Pokud přijde investor s architektonicky vyspělým projektem na bytovou výstavbu a město bude umět definovat záruky, aby tam ta výstavba skutečně byla, mohli bychom mu Strojaře prodat. Tato lokalita si zaslouží hezké bydlení.

Velkou investicí bude bezesporu i nová radnice.

Ano, chceme ji v budově Emosu. Poslední čtyři roky jsme postupně od soukromých majitelů vykupovali patra, vedli architektonický dialog s několika studii a máme vítězný návrh. Nyní připravujeme projektovou dokumentaci k přestavbě budovy na magistrát. Poté by nový úřad měl eliminovat to, že když chci obejít víc odborů, musím na pět různých míst. Ocení to hlavně obyvatelé, kteří si vše vyřídí na jednom místě.

Vraťme se ještě k volbám. Na plné čáře je ve městě s téměř 34 procenty hlasů vyhrálo hnutí ANO a výrazně posílila SPD. Čím si to vysvětlujete?

Řekl bych, že SPD i naše hnutí profitují z celospolečenské nálady.

Opozice vám zazlívá, že jste sice se stranami, které chtěly vytvořit novou koalici, jednali, ale v podstatě jen na oko. Že od vás nezazněly případné představy nebo podmínky spolupráce.

Když jsem viděl výsledky, pragmaticky jsem zhodnotil spolupráci, která tu byla doposud – s ODS a de facto dvěma zástupci KDU-ČSL a TOP 09. A ta fungovala dobře. Komunální úroveň politiky je hodně o lidech, není to až tak o stranách. První nás oslovila ODS, s ní jsme měli první jednání. Čekali jsme, jak nás budou oslovovat další partneři, a byli připraveni jednat se všemi. S každým jsme se potkali dvakrát. Zajímalo nás, jaký mají program, priority. Na základě toho jsme se rozhodli, že chceme pokračovat kontinuálně v započatých věcech.

Kde vidíte Přerov za čtyři roky?

Věřím, že bude mít za sebou klíčové dopravní stavby, možná se budou dokončovat a otevírat. To je pro mě absolutní priorita. S tím souvisí i zájem o město. Jsem přesvědčen, že v momentě, kdy bude napojeno na dopravní infrastrukturu, tady začnou vznikat nejen sklady, ale také sofistikovanější výroba. Před dvěma měsíci zastupitelstvo rozhodlo o prodeji městských pozemků na vznik průmyslové zóny v oblasti Starých Rybníků a já doufám, že se ji za naší éry podaří investorovi dokončit. Problémem je velké vylidňování, to ale postihuje kromě největších sídel téměř všechna města v Česku. Budu rád, když se to podaří zastavit.

Je pro Přerov výhodou, že zůstanete současně i poslancem?

Věřím, že ano. Když jsem byl poslancem za vládní stranu, bylo to jednodušší. Většina ministrů byla od nás z ANO a nadpoloviční část jsem znal osobně. Nebyl problém s nimi komunikovat jakékoliv téma. Teď se budu snažit také, byť jako opoziční poslanec. Věřím ale, že ministři Fialovy vlády budou odlišovat stranickou příslušnost od primátorské pozice a že bojuju za město, kde jsme v koalici právě třeba s ODS. Deklaroval jsem už před volbami, že si poslanecký mandát nechám. Byl jsem si vědom, že voliči to mohou ohodnotit i negativně. Výsledek je ale dobrý, takže to jako problém nevnímám. Navíc jsem jediný poslanec z Přerova.