Nevracejme se pořád zpět, ohňostroj je oslavou naděje, říká starosta

Ptali se vás po tragédii v Praze a slovech ministra vnitra Víta Rakušana místní, jestli bude novoroční ohňostroj?

Ptali, byli zmatení, co bude, jestli bude, nebo ne, že se na něj děti těší. I proto jsme k tomu dnes zaujali jako radní jednoznačné společné stanovisko, že novoroční ohňostroj uspořádáme.

V prohlášení na svém Facebooku jste napsal, že vám rušení v souvislosti s tragickou událostí připadá naopak nešťastné až nedůstojné. Proč?

Těch informací je tolik a neustále se k tomu vracíme. Teď si vezměte, že i pozůstalí to slyší každý den. Byl den státního smutku, každý se s tím vyrovnal po svém, ale je potřeba se dívat dál. Nový rok má být spojený s tím, že se díváme do budoucna, je to oslava nového roku, nových nadějí.

Pan ministr nejspíš dal doporučení právě kvůli výbuchům, které ohňostroje doprovází a které tak mohou v některých vyvolat úzkost právě v souvislosti s tragédií na pražské filozofické fakultě.

Možné to je, ale vezměte si, že máme válku na Ukrajině, kde se střílí, je válka v Izraeli, v Rudém moři. To bychom mohli takto neustále něco řešit.

Vy jste přímo v prohlášení také napsal, že jde o zneužívání tragické události k politickému zviditelňování. Tím myslíte pana Rakušana?

Ano, tím myslím pana Rakušana. Tím, že to neustále připomínají, že se to neustále mele dokola, tak je to špatně. Už toho bylo dost. Nad tím se má zavřít voda, aby si z toho šíleného střelce ještě někdo nevzal příklad.

Píšete i o tom, že by vám rušení ohňostroje přineslo další potíže. Myslíte finanční?

Pokud chcete ohňostroj, musíte jej zabezpečit, tedy domluvit hasiče, objednat ohňostrůjce, který si vše musí připravit. Nevím, jak bychom se s ním v případě zrušení vyrovnávali, ale asi by nás to taky něco stálo.