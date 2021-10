Developer plánuje přestavět část areálu přerovského Kazeta na nákupní park

Areál společnosti Kazeto sousedí s hypermarketem Tesco nedaleko vlakového nádraží.

„V současné době probíhají jednání. Předběžný zájem ze strany investora o naše pozemky je,“ potvrdil jednatel společnosti Kazeto Libor Budík. Obchodům by musel ustoupit soubor zhruba pěti budov společnosti.

„Naše výroba už není tak rozsáhlá. Ve velké hale, která by šla k zemi, se vyráběla lepenka a dlouhodobě se tam už nic neděje. Naši vlastní činnost by to nijak neovlivnilo, naopak by se nám snížily náklady,“ nastínil Budík, který zájem investora o pozemky vítá.

Společnost RP Přerov by pozemky Kazeta, které vyrábí lepenkové kufry, krabice a šanony, odkoupila a na nich vybudovala jednopodlažní retail park.

Lidé by tam podle projektu měli najít prodejny například se spotřební elektronikou, drogistickým zbožím, oděvy, obuví či nábytkem. Nové obchodní centrum je projektované s celkovou prodejní plochou 4 100 metrů čtverečních. Do obchodů by se vstupovalo přímo z nového parkoviště pro 165 aut.

Zhoustne doprava, bojí se lidé

Kdy by se mohlo začít stavět zatím není jasné. Z databáze posuzování vlivu projektů na životní prostředí EIA vyplývá, že pokud firma získá všechna potřebná povolení, chtěla by stavbu zahájit příští rok v dubnu a areál zprovoznit o rok později. Podle jednatele společnosti Kazeto to ale tak rychle zřejmě nepůjde.

„K projektu se musí udělat posudek vlivu na životní prostředí, zatím není ani žádné územní rozhodnutí. Příští rok se v areálu zřejmě nic dít nebude, je to otázka třeba roku 2023,“ odhadl Budík s tím, že o pozemky už měla před deseti lety zájem jiná společnost, ale nakonec investor navzdory podepsaným smlouvám vše z důvodu změny strategie zrušil.

Nyní začalo kvůli plánům výstavby nákupního parku posuzování vlivů na životní prostředí.

„Krajský úřad nám oznámil zahájení zjišťovacího řízení EIA. Minulý týden dorazila dokumentace, jejíž součástí je i posouzení vlivu záměru na zatížení silnic v okolí,“ uvedla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Právě doprava, přesněji problémy s přehlcením hlavních ulic, je ve městě téma číslo jedna, a někteří místní se proto obávají, že s výstavbou nového nákupního centra by se situace mohla ještě zhoršit.

Nákupních prostor dál přibývá

Ve městě nejde o jediný projekt tohoto typu, rozšiřovat by se měla i obchodní zóna poblíž Lipnické ulice, kde je už několik let v provozu nákupní park s několika prodejnami u hypermarketu Kaufland. Investor dostal už loni od krajského úřadu zelenou pro stavbu obchodního centra se zhruba třemi desítkami prodejen a rychlým občerstvením.

Rozšiřování nákupních prostor pokračuje v regionu rovněž třeba také v Olomouci, kde se zvětšil Nákupní park Bělidla. Nově přibyla prodejna s nábytkem a bytovými doplňky či řetězec rychlého občerstvení nabízející sushi. Otevření se chystá už na začátek listopadu.

Rozšiřovat se má rovněž Galerie Šantovka. „Plánujeme rozšíření, čekáme na stavební povolení. Šantovka 2 bude zaměřena na zábavu, volný čas, odpočinek, vzdělávání či osvětu,“ nastínil mluvčí obchodního centra Petr Hlávka.