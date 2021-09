Olomoucký kraj zažívá boom obřích skladů, pracovníci přitom chybí už dnes

Stovky lidí by mohly v budoucnu najít práci v novém průmyslovém a logistickém centru v Přerově-Předmostí. Plánuje ho postavit v lokalitě Staré rybníky developerská firma CTP, která patří k největším stavitelům skladů a průmyslových hal v Česku. Developer chce od města odkoupit část potřebných pozemků. Přerov se prodeji nebrání.



Už teď ale je ale složité najít zaměstnance, problém s nedostatkem pracovní síly se přitom bude stupňovat.



„Bude nutné nejprve zadat znalecké posudky, které stanoví cenu za metr čtvereční pozemku. A více ukážou až další jednání. Nechceme v této chvíli předjímat ani spekulovat, zájem ze strany města ale je,“ řekla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Pokud půjde všechno dobře, plánuje investor zahájit stavbu za čtyři roky. Podle zástupců firmy by v novém průmyslovém a logistickém centru mohlo najít práci až šest set lidí.

Najít je by ale mohl být při současné nízké nezaměstnanosti problém. Navíc dalších až dva tisíce nových zaměstnanců bude potřebovat internetový prodejce Amazon, pro kterého se staví logistické centrum v Kojetíně na Přerovsku.

Volných míst je šestkrát více než uchazečů

Už teď totiž mají zaměstnavatelé v Olomouckém kraji problém najít do průmyslových a logistických center pracovníky.

Ke konci letošního srpna nabízeli zaměstnavatelé z Olomouckého kraje z oblasti logistiky prostřednictvím úřadu práce přes 9 200 volných pracovních míst, nejčastěji se jednalo o skladníky a řidiče nákladních vozidel.



„V Olomouckém kraji počet volných míst, například pro řidiče nákladních vozidel, šestkrát převyšuje počet uchazečů o zaměstnání v tomto kraji, kteří deklarovali zájem pracovat jako řidiči nákladních vozidel,“ sdělil Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci.

Poptávka zaměstnavatelů po těchto profesích se podle Šabaty odráží i na rekvalifikačních kurzech. Mezi nejčastějšími rekvalifikacemi se objevují kurzy zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů.

„Přesto se může stát, že není možné spárovat konkrétní místo a uchazeče. Jednoduše proto, že v tom brání například zdravotní stav klienta, jeho rodinná situace, směnný provoz, nedostatečná délka praxe , dopravní dostupnost, nebo třeba firma plánuje přijmout na dané místo cizince,“ dodal Šabata.

„Bez cizinců by Amazon už dávno skončil“

Problém s nedostatkem pracovníků do průmyslových a logistických center se bude podle prezidenta Asociace personálních agentur Radovana Burkoviče stupňovat.



„Po boomu továren přišel boom skladovacích center. Už Amazon v Dobrovízi jsme varovali, ať do Česka nevstupuje. Nedal si říci a musí si lidi vozit vlastními svozovými autobusy až z Mostecka a Sokolovska, přičemž bez cizinců by to mohl už dávno zavřít,“ řekl Burkovič.

Podle něho například větší agentury práce už dnes pro stávající zákazníky potřebují 100 až 170 lidí denně, které ale nemají. Nové zakázky kvůli tomu agentury neberou.

„Na Olomoucku je problém s lidmi podobný jako v Praze, byť i zde je hodně studentů univerzit a středních škol. A to se pořád bavíme jen o brigádnících, kteří třeba na prázdniny z města mizí,“ dodal

Firmy potřebují stálé zaměstnance, a ti nejsou. „Olomoucku tento skladový boom vůbec nezávidím, bude to další otřes na trhu práce a nutnost nabírat cizince. Se všemi negativy,“ konstatoval.

Přetahovat lidi postrádá smysl

Případné lákání zaměstnanců od jiných firem podle Burkoviče také není ta správná cesta. „Například řidič vysokozdvižného vozíku má za směnu skoro dva tisíce korun, skoro 40 tisíc hrubého měsíčně, a to třeba i fakticky, protože určitě bude mít i pár příplatků,“ popisuje Burkovič.

„Kolik takovému člověku může firma nabídnout, aby k ní šel pracovat a přitom nezkrachovat? Vždyť odvody z jeho mzdy jsou dalších 34 procent, takže takový člověk stojí měsíčně 54 tisíc už dnes,“ uzavřel Burkovič.