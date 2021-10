Už dvakrát ho koupil, teď se Přerov hotelu Strojař opět zbavuje

K rozhodnutí o budoucnosti bývalé ubytovny bylo potřeba alespoň osmnáct hlasů. Právě tato nejtěsnější většina zastupitelů se shodla na prodeji, deset bylo proti a tři se zdrželi.

Směnu s firmou Cream Sicav podpořilo pouze jedenáct zastupitelů, neshodla se na ní tedy ani celá vládnoucí koalice ANO, ODS a KDU-ČSL s TOP 09. Prodej upřednostnila třeba náměstkyně primátora za ANO Hana Mazochová.

Budova na adrese Palackého 27 by podle zastánců směny vyřešila dlouholetý problém s městskou knihovnou, která je již delší dobu limitována svými nevhodnými prostorami.

Po přestěhování by se rozšířila o dva sály pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí, kavárnu a galerii. Podle posudku byly navržené prostory pro novou knihovnu vhodné i z hlediska lokality, neboť se nachází nedaleko centra a v blízkosti několika škol.

„Směna je nejkratší cesta k nové knihovně. Měli jsme v programovém prohlášení, že najdeme místo, kde by mohla vzniknout. Tento objekt je vhodný. Novostavba by byla cestou výrazně nákladnější,“ podotkl během zhruba dvouhodinového jednání o bodu týkajícím se Strojaře náměstek primátora Petr Kouba (ODS).

Někteří zastupitelé ale poukazovali na to, že při rekonstrukci budovy postavené původně k jinému účelu by nezbytně došlo k určitým omezením, knihovna by si ale zasloužila přímo pro své fungování navrženou stavbu.

O budovu se hlásí několik zájemců

Prodej Strojaře by navíc městu přinesl peníze, zájem o něj projevilo hned několik developerů. Ti mají v plánu nemovitost zrekonstruovat, případně zbourat a nahradit jinou. Mezi zájemci je například vyškovská společnost RC Development, která by hotel zbourala a na místě postavila polyfunkční dům, nebo otrokovická firma, která by Strojaře opravila pro bydlení.

Znovu se přihlásilo také přerovské stavební a bytové družstvo Impuls, jež mělo zájem už v minulosti a majetkově do něj zvažuje vstoupit přerovská firma Ledcolor M&E. Ta kvůli zjištění zájmu lidí v létě vytvořila web prezentující přestavbu Strojaře na byty, město před ním ale varovalo na svých internetových stránkách a naznačilo, že jde o pokus o podvod.

S firmou se vůbec nepokusilo spojit a rovnou se obrátilo na policii, která ale došla k závěru, že k ničemu nezákonnému nedošlo, na čemž od začátku trvala i firma.

„Na webu je v tuto chvíli pouze formulář pro nezávaznou poptávku určený k zařazení do databáze zájemců. Navíc v prvních dvou větách je jasně uvedeno, že jde o projekt revitalizace Strojaře bytovým družstvem na rezidenční bydlení, kdy cílem družstva je zajistit odkup objektu. Takže rozhodně nijak nepředstíráme, že Strojař už vlastníme,“ reagoval v červenci zástupce firmy Martin Snížek.

Firma ani družstvo podle něj nepřijímaly rezervační zálohy ani žádné jiné platby.

„Na stránkách jsou sice uvedeny ceny za byty, nicméně to je kvůli tomu, aby se lidé měli podle čeho rozhodnout, zda mají zájem. Těžko to udělají, když nebudou dopředu zhruba vědět, kolik by v případě uskutečnění projektu zaplatili,“ dodal Snížek.

Město Strojaře koupilo ze strachu z ubytovny

Město si chce ale s případným novým vlastníkem vyjednat podmínky využití tak, aby na místě nevznikla ubytovna pro sociálně slabé.

„Zbourání budovy je jediná jistota, že tam ubytovna nebude,“ konstatoval primátor Petr Měřínský (ANO).

Hotel Strojař chátrá už řadu let. Město ho prvně koupilo v devadesátých letech od Přerovských strojíren za 18 milionů korun, v roce 2002 ho však vyměnilo s armádou za jiné objekty.

Strojař byl poté využíván jako ubytovna pro vojáky, o několik let později se ale stát rozhodl nemovitost prodat kvůli úsporám a nízkému využití. V roce 2015 tak město budovu opět koupilo za 42 a půl milionů korun i přesto, že pro ni nemělo využití. Hlavním důvodem byly obavy, že by zde mohla vzniknout právě další ubytovna pro sociálně slabé.