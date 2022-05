Další rok na „plecharéně“, před arénou čeká HC Olomouc ještě malá hala

Rekonstrukce zimního stadionu v Olomouci by podle studie magistrátu znamenala zhruba 600 milionů korun. Kvůli přísným normám nelze podle města ani zprovoznit vedle stojící malou halu.

Pokud by i tak radnice přestavbu takzvané plecharény rozjela, neměli by extraligoví hokejisté ani další oddíly dvě sezony kde hrát. Město proto nyní hledá řešení v podobě nové malé haly ve spolupráci s developerem.

Kdyby letos radnice nedala zhruba pět milionů korun na pružné mantinely, hrozila ztráta extraligové licence.

„Zároveň se řeší otázka vzduchotechniky a odvlhčení a zbavení se mlhy. To asi na výjimku svazu ještě pro nadcházející sezonu projde, i když už nechtěli,“ zmínil olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Náhradní zázemí

Loni zase dalo město 33 milionů na nezbytnou opravu střechy. Proto se radnice poohlíží po náhradním zázemí. A to do doby, než by v bývalém vojenském areálu podél Velkomoravské ulice skupina Redstone podnikatele Richarda Morávka postavila moderní víceúčelovou arénu.

„Musí se nejdříve postavit druhá ledová plocha, než se případně dostaví Velkomoravská, kde by byla multifunkční aréna, další ledová plocha a případně další sportovní zázemí. Hrálo by se ve staré plecharéně, která by se udržovala při životě dva tři roky,“ přiblížil primátor s tím, že druhou ledovou plochu by stavěl hokejový klub spolu s Redstone na základě práva stavby.

Plán by počítal i s pozdější změnou vlastnických vztahů. „Následně by mohla druhá ledová plocha vedle plaveckého stadionu smluvním vztahem přejít do majetku města. Redstone projevil zájem, že by třeba v rámci směny za malou halu, která by byla městská, pro veřejnost, získal plecharénu, která bude brownfieldem zatíženým čpavkem a nutností ekologické likvidace. Mohl by tam zrealizovat nějaký developerský projekt,“ řekl Žbánek.

Multifunkční aréna ve Velkomoravské se podle investora neobejde bez veřejných peněz na provoz. Radnice tedy řeší, jak by mohla přispívat zhruba třiceti miliony korun ročně.

V souvislosti s tím se rozběhla jednání i s hokejovým klubem, Univerzitou Palackého a Olomouckým krajem, který zvažuje několikamilionovou dotaci.

Olomouc v minulém volebním období koupila od soukromého investora projekt na velkolepou přestavbu starého sportoviště. Současná radnice ho chtěla využít, ale narazila na financování, jelikož sehnat 1,7 miliardy korun se nakonec nepodařilo.

„Základní model byl, že po třetinách by dávalo město, kraj a stát. V Olomouci byl náš slib postavený na tom, že 800 milionů se mělo skládat z 500 milionů z Národní sportovní agentury na zimní stadiony a 300 milionů z regionální operačního programu,“ dodal Žbánek.

Kvůli velkému zájmu ovšem agentura částku snížila na 300 milionů, což by nestačilo. Olomouc pak zkoušela i soutěž na malou halu, ale NSA výzvu zrušila.