Jahody si lidé letos v Olomouckém kraji sami nasbírají později a dráž

„Začátek posouváme kvůli chladnému jarnímu počasí do první poloviny června. Přesné datum uvedeme včas na našich stránkách,“ nastínila například Michaela Navrátilová ze společnosti Solagro, která má plantáže mezi Horkou nad Moravou a Skrbní na Olomoucku.

Až v příštím týdnu, kolem 14. června, pak plánují přivítat sběrače v Bochoři na Přerovsku na Farmě Měšťánkovi či ve firmě Jahodárny Dostálovi, které patří pole v Prostějově či olomoucké čtvrti Slavonín, a totéž platí i pro plantáže mezi Otaslavicemi a Brodkem u Prostějova.

Podle pěstitelů by lidé, kteří mají o samosběr zájem, měli sledovat jejich weby, kde se dozví přesné datum.

Samosběry jahod jsou velmi populární, neboť díky nim lidé výrazně ušetří. Zatímco v obchodech stojí kilogram tohoto ovoce – navíc většinou dovezeného ze zahraničí – 95 korun a více, na plantážích začínají ceny od 60 korun. Tolik bude kilo stát například v Bochoři. Podobná cena čeká podle Františka Kopy i na plantážích mezi Otaslavicemi a Brodkem.

Část pěstitelů plánuje zdražit

Leckde je nicméně cena oproti loňsku vyšší. „Vše se zdražuje, mimo jiné třeba osiva. Předpokládáme, že se cena za kilogram našich jahod bude pohybovat od 70 korun,“ řekla Navrátilová za plantáže mezi Horkou a Skrbní.

Ve Slavoníně sběrači zaplatí zřejmě 75 korun. „Ale samozřejmě to bude záviset na plodech, jak budou vypadat,“ podotkl Dostál.

Podle pěstitelů bude jahod dostatek, rovněž očekávají díky dešťům i dobrou kvalitu. „Jahody mají vody dost, budou tak pěkné, rozměrově větší,“ nastínil Dostál.

Největší nával lidí očekávají jahodárny první dva týdny po otevření. „Loni jsme měli sběračů hodně, hlavně o víkendech se tvořily i dlouhé fronty,“ popsala Navrátilová s tím, že letos proto ve Skrbni plánují posílit prodej a otevřít dva stánky.

Zájem o samosběry jahod rok od roku roste. „Lidé totiž mají jistotu, že jde o českou potravinu,“ vysvětluje Dostál s tím, že velkou výhodou je pro zájemce také možnost ochutnat rovnou na poli, co kupují.

„Zájem je rok od roku větší. Možná je to i tím, že lidi o nás víc ví, jezdí skoro z celé Moravy,“ souhlasí Měšťánek, jehož plantáž v Bochoři byla loni vysbíraná za tři týdny.

Pole se zvětšují, někde už naráží na své limity

Slova pěstitelů potvrzuje i předseda Ovocnářská unie České republiky Martin Ludvík.

„Hlavním faktorem, proč je o samosběr jahod takový zájem, je čerstvost. Navíc česká jahoda má jahodovou chuť,“ řekl.



Pěstitelé zvýšený zájem o jahody vnímají a snaží se své plantáže zvětšovat. „Na letošní sezonu jsme je rozšířili o zhruba 2,5 hektaru. Celkovou plochu tak máme kolem šesti hektarů,“ upřesnila Navrátilová. Do příštího roku pak hodlají majitelé plantáže ve Slavoníně rozšířit plochu o další dva hektary.

Ne všichni však mohou své plochy s jahodami zvětšovat. „Snažíme se rozšiřovat, na plantážích ale pracujeme jen z rodiny, tak to ve velkém rozšířit nemůžeme, to bychom pracovně nezvládli,“ konstatoval Měšťánek.

Podobně to vidí i František Kopa z Jahodárny Kopa. „I když vnímám zvýšený zájem lidí, nemůžu na to reagovat. Nemám lidi, co by na tom pracovali,“ říká.



Nasbírat už si lze řadu druhů ovoce i zeleniny

Ovocnáři se shodují, že sběrači se na plantážích chovají slušně a není třeba řešit žádné větší problémy.

„Když přijede hodně lidí a nevejdou se na pole, tak tu nervozita je, to se ale nedá nic dělat,“ nastínil zkušenosti z farmy Jiří Měšťánek.

V kraji si lidé budou moci na samosběrech natrhat i jiné plodiny než jen jahody. Například v Bochoři bude probíhat od poloviny června samosběr hrášku, od července si zájemci zase vyrazí sami nasbírat například česnek v Blatci u Olomouce a na září tu pak chystají i samosběr brambor.

Ve Skrbni na přelomu června a července začne samosběr meruněk a v září pak i jablek, pěstitel z Vojnic na Olomoucku nabídne zhruba od poloviny srpna také rajčata, lilky, salátové okurky, dýně či melouny.