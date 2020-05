Technické dědictví jako Česko má jen pár států, říká majitel Veteran Areny

Jak vás před deseti lety napadlo postavit muzeum? A naplňuje dnes vaše tehdejší představy?

První myšlenka je asi vždycky ta nejlepší, protože postupně vám do toho všichni začnou mluvit. Napadlo mě to, když měla má dcera třináct let a zeptal jsem se jí na české automobilky. Znala jednu, možná s Tatrou dvě. Řekl jsem si, že je něco špatně a musíme auta lidem ukázat v muzeu, navíc jsem ta svá neměl kde skladovat. Postupně sem přibyla i půjčená auta a výběr podléhá přísným kritériím, abychom představili jen nejlepší vozy. Takže nakonec tu ani já nemám všechna svá auta vystavená. (smích)