Olomoucké fakultní nemocnici chybí krev, dárce odrazuje hrozba koronaviru

4:53

Necelých sedm tisíc lidí chodí pravidelně darovat krev či plazmu do olomoucké fakultní nemocnice, je to však málo. Dárců totiž dlouhodobě ubývá, nyní navíc do statistik výrazně a negativně zasáhl koronavirus. Množství odběrů kvůli němu výrazně kleslo, v červnu při doznívání první vlny nákazy dosáhl propad až čtyřiceti procent.