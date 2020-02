Pomocí aplikace chci vytvořit velkou komunitu dárců krve, říká student

Kdy a kde jste přišel na nápad vytvořit aplikaci na podporu dárcovství krve?

Bylo to minulý rok v září, kdy jsem šel poprvé darovat krev a uvědomil jsem si, že je celkově nedostatek dárců. A řada lidí přitom může být demotivovaná poté, co je personál transfuzní stanice po vyplnění všech formulářů nakonec pošle domů, aniž by darovali. Buď proto, že mají nadbytek jejich krevní skupiny, anebo proto, že mají v těle – například kvůli nějakým práškům, co berou - látky, kvůli nimž darovat nemohou. Lidem pak řeknou, přijďte za měsíc či za čtvrt roku, a to už člověk samozřejmě nepřijde.