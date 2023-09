Zhorší se ovzduší, naroste doprava, protestují lidé proti zplyňování odpadu

Hned po prvních informacích o záměru vybudovat centrum na plazmové zplyňování odpadu za přibližně 1,5 miliardy korun se v Mostkovicích zvedla vlna nesouhlasu.

„Neměli jsme šanci ani projekt pořádně vysvětlit. Informace jsme se snažili předat alespoň prostřednictvím zpravodaje do schránek. Ti, kteří se připojili k petici, ale jakákoliv vysvětlení odmítají,“ komentoval situaci člen představenstva firmy PGP Terminal Petr Břenek.

Mostkovičtí v létě odevzdali petici, kterou podepsalo celkem 1 767 lidí, z toho téměř osm set (777) obyvatel z této obce nedaleko Prostějova.

Po zveřejnění petice navrhla firma PGP Terminal zřízení pracovní skupiny, do které by se zapojili zástupci vedení obce i odpůrců a firmy a téma v ní projednali.

Pracovní skupina nevznikla

S tím účastníci nesouhlasili, a skupina tak nevznikla. Rozruch mezi zúčastněnými na diskusi vyvolala také zpráva, že prostějovští radní navrhují schválit memorandum o zpracování odpadů s firmou PGP Terminal.

„Memorandum chceme v listopadu předložit na zasedání zastupitelstva,“ uvedl náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Prostějov si od spolupráce s firmou slibuje řešení likvidace komunálního odpadu, které hledá poté, co se rozhodl vystoupit z krajské akciové společnosti zřízené za účelem hromadného svozu odpadu z obcí a měst v kraji, neboť chce ekonomicky výhodnější řešení.

„Prostějov tím ale otevřel firmě PGP Terminal dveře do Mostkovic,“ komentoval rozhodnutí za autory petice Pavel Mareš.

Zhorší se nám životní prostředí, obávají se lidé

Lidem, kteří petici proti záměru podepsali, vadí nejen dopad zařízení na životní prostředí. Obávají se také nárůstu dopravy, skladování odpadů a s tím spojených rizik.

„Mají se tam likvidovat i nebezpečné odpady, chemikálie a kaly. Prach z uskladněného odpadu se rozšíří i do ovzduší,“ míní Mareš.

Zařízení na zpracování odpadů má podle plánu vzniknout v bývalém areálu vojenského opravárenského podniku. To však neumožňuje současný územní plán obce, o jehož změnu už investor požádal.

Zastupitelé nechtějí o změně jednat, pokud nebude mít podporu občanů. „Slíbili jsme petičnímu výboru referendum, to se teď připravuje a jeho výsledky budeme považovat za rozhodující,“ sdělil starosta Mostkovic Jaroslav Peška (Za Mostkovice).

Zastupitelstvo rozhodne o referendu

Rozhodnout by o jeho konání měli obecní zastupitelé v listopadu. Doufají, že díky referendu dostanou prostor k vyjádření všichni obyvatelé, situace se uklidní a skončí i anonymní výhrůžky a obviňování.

Část místních ale vyhlášení referenda odmítá. Vadí jim, že nemají konkrétní podobu projektu ani kompletní informace o složení vlastníků firem, které se mají na projektu podílet. Nechtějí tak rozhodovat naslepo.

„Pokud dovolíme změnu územního plánu, tak to tu už neuhlídáme. Nebudeme mít kontrolu nad tím, co se v areálu bude dít a co tam vznikne. Takhle se referendum dělat nedá,“ tvrdí Mareš.

Zástupci firmy PGP Terminal se diskuse neúčastnili. Chystají vlastní schůzku 11. října. Jejich cílem bude dokončit prezentaci projektu, která se nezdařila na jaře a byla ukončena předčasně.

Petiční výbor také vyzval diskutující, aby poslali otázky písemně, investor na ně mohl odpovědět hromadně, a diskuse tak byla klidnější.

Odpady se roztaví za vysoké teploty

Technologie zplyňování odpadu funguje tak, že pomocí plazmy se v uzavřeném reaktoru vytvoří vysoké teploty, které odpad na molekulární bázi roztaví.

Výsledkem procesu je plyn a sklovitá struska využitelná ve stavebnictví. Ke komerčnímu zpracování běžného komunálního odpadu se technologie v Česku zatím nevyužívá.

Pokud by plán prošel, do provozu se zařízení dostane nejdříve za čtyři roky. Investor musí připravit projektovou dokumentaci, jež bude procházet posouzením vlivu na životní prostředí.