Žijí tu, ale bez trvalého pobytu. Jeseník přichází o peníze, mrzí starostku

Neobvyklou výzvu adresuje lidem starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem). „Pokud se ve městě cítíte dobře a chcete v něm žít, pomozte mu! Stačí obětovat pár chvil a přijít si vyřídit trvalý pobyt,“ uvedla v městském zpravodaji.

„Nedávno byli na radnici manželé z Čech, kteří si chtěli od města pronajmout zahrádku. Je to za výhodné peníze. Oni tady žijí trvale, takže nevidím důvod, proč by se zde nemohli oficiálně přihlásit,“ popsala.

Na Jesenicko se podle Blišťanové v posledních letech přistěhovalo mnoho rodin, především mladých s dětmi. Nenahlásili se však k trvalému pobytu.

„Mnoho takových lidí, pro které se stal Jeseník novým domovem, bere úřední zápis jen jako obtěžující formalitu a zbytečnou ztrátu času. Pro město je ale úřední počet obyvatel z pohledu příjmů velmi důležitý,“ upozornila.

Velkou část peněz podle starostky totiž město získává od státu právě na počtu obyvatel. „Podle toho, kolik lidí má nahlášený trvalý pobyt, se rozdělují daně do rozpočtů měst a obcí,“ připomněla.

„Pomáhá to rovněž při plánování rozvoje školství. Když je tady rodina, která má malé děti, tak bychom ji potřebovali mít zaevidovanou, abychom s nimi za několik let mohli počítat do školy,“ zmínila.

Výhody trvalého pobytu

Jeseník rodičům vyplácí pět tisíc porodného za každé dítě, zaručuje jeho umístění v mateřské škole, připravuje příspěvek na kroužky.

V hanácké metropoli je počet nepřihlášených obyvatel několikanásobně vyšší. Náměstek olomouckého primátora Viktor Tichák (Pro Olomouc a Piráti) odhaduje, že ve městě může žít až deset procent lidí, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu.

V Olomouci to může být přes deset tisíc lidí. Tichák přitom nepočítá s vysokoškolskými studenty, kterých ve městě přes školní rok žije pětadvacet tisíc.

Magistrátu na příjmech mohou podle Ticháka unikat na příjmech od státu vyšší desítky milionů korun.

Tlak na parkovací místa

Věří, že změnu k lepšímu může přinést i změna parkovací politiky města, kterou Olomouc připravuje. Rezidenti totiž mají mít oproti dojíždějícím výrazně zvýhodněné parkovací karty.

„Věřím, že tisíce korun, které by museli nepřihlášení obyvatelé Olomouce platit za parkování navíc, je přesvědčí,“ řekl Tichák.

Problematiku lidí nepřihlášených k trvalému pobytu ve městě chce řešit podobným způsobem i Prostějov.

„Připravujeme změnu parkování ve městě, aby rezidenti měli možnost zaparkovat ve značené zóně za zvýhodněnou sazbu, zatímco ostatní by tam museli platit jako za běžné parkování. Změna se jeví jako nejlepší nástroj, jak přimět lidi bez trvalého pobytu v Prostějově, aby se u nás přihlásili,“ sdělil náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Odhadovaný počet lidí bez trvalého pobytu neupřesnil. „Je to ale bezesporu významné číslo. Proto město tuto problematiku také vážně řeší,“doplnil.

Přerov ani Šumperk zatím tak daleko není. „Magistrát zatím hledá cesty,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Šumperk se podle své mluvčí Soni Singerové problematikou v současnosti nezabývá.