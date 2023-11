Do olomoucké čtvrti se vrátí tramvaje, které odřízla srážka vlaku s kamionem

Práce na zprovoznění tramvajové trati zahájil Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) v pondělí.

„Obdrželi jsme potřebné náhradní díly, které se vyráběly na zakázku. Domníváme se, že pokud nám a najatým firmám bude počasí přát, v sobotu ráno spustíme tramvajový provoz do Hodolan,“ řekl předseda představenstva DPMO Jaroslav Michalík.

Náklady oprav už přesáhly dva miliony korun. „V tento okamžik nastane provizorní zprovoznění. Čekáme ale na další znalecké posudky, které nám řeknou, jestli je celé křížení potřeba vyměnit. V důsledku požáru a následného hašení totiž došlo k zakalení kolejí v křížení, čímž se zvýšila křehkost,“ vysvětlil Michalík.

Rozhodnou závěry Správy železnic, k případné výměně by došlo v příštím roce.

Nehoda poničila teprve rok staré křížení

Michalík předpokládá, že na další práce ještě dojde. A to přesto, že křížení tramvajových a železničních kolejí bylo od října loňského roku nové, neboť tehdy Správa železnic přejezd v Divišově ulici rekonstruovala.

„Muselo by se zase nechat vyrobit na zakázku komplet celé. Loňská výměna vyšla asi na patnáct šestnáct milionů. Co se týká letošních cen, nedokážu odhadnout, nakolik se posunuly. Nicméně betonové základy by samozřejmě mohly zůstat,“ upřesnil předseda představenstva dopravního podniku.

Dopravce po nehodě 17. října nasadil mezi hlavním nádražím a tramvajovou smyčkou v Pavlovičkách náhradní autobusy X4. Tramvajová linka číslo 4, jezdící nyní pod číslem 6, aby bylo jasné, že do Pavloviček nezajíždí, končí dočasně na zastávce Fibichova.

„Kolejový svršek bude nutné opravit v úseku zhruba dvanácti metrů. Trolejové vedení poškodil vysoký žár, což zapříčinilo přetržení drátu u obou kolejí, a to mělo za následek prověšení trolejového drátu v celém napájecím úseku od mostu přes řeku Bystřici po tramvajovou smyčku v Pavlovičkách,“ uvedla po nehodě mluvčí DPMO Anna Sýkorová.

Po srážce začal hořet nákladní vůz i vlak, plameny pohltily také osobní auto stojící u přejezdu v protisměru.

19. října 2023

Zablokovaný přejezd působil komplikace i řidičům, protože mezi autobusovým nádražím a výpadovkou na Šternberk nebylo možné projet až do noci. Autobusy na objízdných trasách nabíraly zpoždění i několik desítek minut. Vlakový provoz se podařilo obnovit následující den.

Zranilo se pět lidí, řidič kamionu je obviněn

Celkové škody nakonec experti vyčíslili na 36 milionů korun. Na vlakové soupravě dosáhla ztráta téměř 16 milionů, na kamionu deset milionů a dalších přibližně deset milionů tvoří ztráty na infrastruktuře železniční a tramvajové trati.

Zranění utrpělo pět lidí. Jedním z nich byl i polský řidič kamionu, který měl zranění hlavy a otřes mozku. Šoféra policie později obvinila.

„Za přečin obecného ohrožení z nedbalosti hrozí 65letému cizinci v krajním případě až osm let za mřížemi. Obviněný se jakožto řidič nákladního vozidla Scania s návěsem, jedoucího od Hodolan k Pavlovické ulici, pravděpodobně plně nevěnoval řízení a na železniční přejezd měl vjet na červenou,“ informovala mluvčí krajské policie Petra Vaňharová.

Příčinou mohutného požáru po střetu na přejezdu byla protržená palivová nádrž na vlakové soupravě. Na místě s plameny bojovalo osm jednotek hasičů. Zhruba tři desítky cestujících z vlaku stihly včas vystoupit díky duchapřítomnosti vlakvedoucího a také lidí z okolí, kteří ihned přispěchali na pomoc.

Podle dosavadních zjištění Drážní inspekce byla signalizace na železničním přejezdu bez závor v době nehody funkční.